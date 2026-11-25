شددت السعودية والبحرين، الأربعاء، على تضامنهما في الإجراءات المتخذة لحماية أمنهما واستقرارهما، على خلفية هجمات الحوثيين على المملكة والاعتداءات الإيرانية على البحرين.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان مع مستشار الأمن الوطني البحريني، الأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى ناصر بن حمد آل خليفة، وفق بيان لوزارة الدفاع السعودية.

وقالت الوزارة، في بيان عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، إن الاتصال تناول "الهجمات الإرهابية الحوثية على المملكة والاعتداءات الإيرانية الآثمة على مملكة البحرين".

وأضافت أنه جرى خلال الاتصال التأكيد على التضامن فيما يتخذ من إجراءات لحماية أمن البلدين واستقرارهما.

وبدوره، قال خالد بن سلمان، في تدوينة عبر المنصة ذاتها، إنه بحث مع مستشار الأمن الوطني البحريني الهجمات التي تعرض لها البلدان.

وأردف: "أكدنا تضامننا في ما يتخذ من إجراءات لحماية أمننا واستقرارنا".

ولم يكشف الجانب السعودي عن طبيعة تلك الإجراءات.