فجر الجيش الأمريكي مخزون البلاد بالكامل من مادة أزيد الرصاص ويبلغ خمسة أطنان، في جنوب شرقي أيوا في أحد مصانع الذخيرة اليوم الأربعاء رغم المخاوف من انبعاث دخان سام محمل بالرصاص يمكن أن يعرض المقيمين للخطر.

وجاء ذلك بعدما حذر مسئولون من أن المواد المتحللة أصبحت معرضة لخطر الانفجار بصورة لا يمكن السيطرة عليها مع انخفاض درجات الحرارة.

وأعرب خبراء في مجال حماية البيئة عن مخاوفهم بشأن الآثار الصحية والبيئية المحتملة الناجمة عن التفجير المُتحكَّم فيه للمواد الكيميائية المستخدمة في صناعة القنابل، وفي مصنع ذخيرة الجيش الأمريكي في منطقة ميدلتاون بولاية أيوا.

لكن المسئولين حذّروا من مخاطر التأخر كثيرا في تنفيذ العملية، وأصدرت المحكمة في نهاية المطاف حكماً سمح للجيش بالمضي قدماً في عملية التفجير.