طارق فهمي: كلمة الرئيس السيسي في اجتماع المجلس العسكري هامة وتناولت القضايا الداخلية والخارجية

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن الرئيس السيسي، تحدث في كلمته الإثنين، خلال اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة، عن التحديات التي تواجه الدولة والمخططات التي تستهدف استقرارها، مؤكدًا قوة الدولة بمؤسساتها وإرادة الشعب.

وأشار خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الساعة 6»، المذاع عبر قناة «الحياة»، مساء الإثنين، إلى توضيح الرئيس لموقف مصر مما يحدث بنهر النيل، وتأكيده على حقها القانوني والتاريخي في حصتها المائية، وأنها ستدافع عن حقوقها وفق قواعد القانون الدولي.

وأضاف أن لقاء الإثنين، هو أول اجتماع يعقده الرئيس مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.

ورأى أن اجتماع الرئيس بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة في هذه المناسبة، يعكس تقديره للقوات المسلحة وقيادتها، مضيفًا أن اللقاء يتضمن تكليفهم بمهام محددة.

وتابع: «الاجتماع قد يبدو أن له دلالات رمزية، وجزء منه مرتبط باحتفالات النصر، ولكن أيضًا السيد الرئيس من القوات المسلحة الكبيرة الشامخة التي نعتز بها».

وفي سياق متّصل، تحدث فهمي، عن تطرق الرئيس إلى الشأن الداخلي والأعباء المعيشية التي يواجهها المواطنون.

ولفت إلى تقدير الرئيس لقدرة تحمل الأسر المصرية للمشاكل المتراكمة، وأنه ذكّرهم بالوقت الطويل الذي يستغرقه الإصلاح، مضيفًا: «هو ذكر المصريين إن إحنا اخترنا الطريق الصعب، وبالتالي مشوار الإصلاح بياخد وقت طويل».

ووصف كلمة الرئيس السيسي بأنها «كلمة مهمة شملت الداخل والخارج، والقضايا المتعددة، وجزء منها قيل مباشرة للجانب الآخر».



وترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم، اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة، في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر.

وهنأ الرئيس، خلال الاجتماع، رجال القوات المسلحة بهذه المناسبة، مؤكدًا أهمية الحفاظ على أعلى درجات الجاهزية والاستعداد القتالي، بما يضمن قدرتها على أداء مهامها في الدفاع عن الوطن وحماية حدوده ومقدراته، في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات ومتغيرات متسارعة.

واستعرض الفريق أشرف سالم زاهر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، جهود القوات المسلحة في تنفيذ مهامها، فيما تناول الاجتماع عرضًا حول ملامح السياسة التجنيدية المستقبلية.

كما بحث الاجتماع مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الأمن القومي المصري، مع التأكيد على مواصلة القوات المسلحة أداء مهامها الوطنية بكفاءة، بما يحافظ على أمن الدولة واستقرارها وصون مقدراتها.