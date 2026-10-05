فوربس: حمزة عبد الكريم يثير الجدل مع منتخب مصر

أثار حمزة عبد الكريم، مهاجم برشلونة، حالة من الجدل خلال وجوده مع منتخب مصر في فترة التوقف الدولي الحالية.

وأشارت مجلة «فوربس» في تقرير لها إلى أن حمزة عبد الكريم بدأ مباراة مصر وجنوب أفريقيا الودية على مقاعد البدلاء، قبل أن يشارك في الدقيقة 69 بدلًا من عمر مرموش، في اللقاء الذي انتهى بخسارة الفراعنة بهدف دون رد.

وأضافت أن وسائل إعلام مصرية رصدت، عقب المباراة، نقاشًا حادًا بين المهاجم الشاب وحسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، تخلله عتاب وانفعال من جانب اللاعب، قبل أن يغادر الطرفان دون مصافحة بينهما.

وأوضحت «فوربس» أن هذه الواقعة، إلى جانب عدم حصول حمزة عبد الكريم على فرص كافية للمشاركة أساسيًا، أثارت حالة من الجدل في مصر، حيث طالب بشير التابعي، لاعب الزمالك السابق، بمنح المهاجم الشاب فرصة أكبر والدفع به ضمن التشكيل الأساسي.

واختتمت المجلة تقريرها بالإشارة إلى أن حمزة عبد الكريم من المنتظر أن يعود إلى إقليم كتالونيا، في الوقت الذي عاد فيه رافينيا مبكرًا من مهمته الدولية بسبب شعوره بآلام في عضلة الفخذ اليمنى، إلا أن الفحوصات الطبية جاءت سلبية ولم تكشف عن تعرضه لإصابة.