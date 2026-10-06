حماس: ادعاءات الاحتلال بشأن استخدام المستشفيات لتخزين وسائل قتالية كذب

علقت حركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، على تهديد جيش الاحتلال باستهداف البنى التحتية المدنية، ومنها المستشفيات والمنشآت الطبية في قطاع غزة، بدعوى استخدامها لتنفيذ أنشطة عسكرية.

وقالت في بيان، مساء الثلاثاء: «مجددًا، يطل علينا جيش الاحتلال المجرم، عبر متحدثيه الإرهابيين، للتحريض على غزة وما تبقى فيها من مستشفيات تعمل جزئيًا، وآخر ذلك ادعاؤه كذبًا وافتراءً أن حركة حماس تستخدم المستشفيات لتخزين وسائل قتالية».

ونوهت أن ادعاءات الاحتلال بشأن استخدام المستشفيات لتخزين وسائل قتالية «كذب وافتراء»، قائلة إن «المستشفيات العاملة مفتوحة أمام المؤسسات الدولية والأممية».

وحذّرت من اتخاذ الادعاءات الكاذبة ذريعة للاعتداء على ما تبقى من مستشفيات غزة، داعية الأمم المتحدة إلى زيارتها والتحقق من زيفها.

وهدد الجيش الإسرائيلي باستهداف البنى التحتية المدنية، ومنها المستشفيات والمنشآت الطبية في قطاع غزة، بدعوى استخدامها من قبل حركة حماس لتنفيذ أنشطة عسكرية.

وزعم الجيش الإسرائيلي، على لسان المتحدثة باسمه ايلا واوية، أن حماس «تواصل استغلال المراكز والبنى المدنية، وخاصة المستشفيات والمنشآت الطبية»، لتنفيذ ما وصفها بعمليات عسكرية ضد الجيش.

وأضافت أن استمرار هذه الأنشطة من داخل المنشآت المدنية قد يدفع الجيش إلى «العمل ضد مصدر التهديد»، محذرة من أن استمرار ذلك قد يعرض تلك المنشآت ومحيطها للاستهداف.

وتواجه مستشفيات قطاع غزة تدهورا خطيرا غير مسبوق في منظومتها التشغيلية، إذ أطلقت وزارة الصحة في غزة مؤخرا تحذيرات شديدة من توقف الخدمات الطبية والتشخيصية الأساسية كليا.

من جهتها، أكدت منظمة الصحة العالمية أن مستشفيات قطاع غزة لا تعمل بكامل طاقتها، في ظل النقص المستمر في الأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية، مما يعرقل استعادة الخدمات الصحية في القطاع.

وأوضحت ممثلة المنظمة في الأرض الفلسطينية المحتلة رينهلده فان دي ويردت، أن الإمدادات الطبية تنتظر في المتوسط 74 يومًا للحصول على قرار بشأن الموافقة على شحنها، مشيرةً إلى أن 40% من معدات المختبرات والتشخيص لا تزال عالقة بانتظار الموافقة.

ونوهت أن الحصول على الموافقة لا يضمن دخول الشحنات إلى قطاع غزة، إذ قد تواجه مزيدًا من الإجراءات أو الرفض لاحقًا.

ودعت منظمة الصحة العالمية إلى السماح بدخول المساعدات والإمدادات الصحية إلى القطاع دون عوائق، وبصورة منتظمة وعلى نطاق واسع، مع استخدام عدة معابر لتسريع وصولها إلى المرافق الصحية.