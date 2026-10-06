الشرطة البريطانية: اعتقال مواطن للاشتباه في محاولته القيام بأعمال إرهابية قرب قاعدة فيرفورد

أعلنت الشرطة البريطانية، الثلاثاء، اعتقال رجل بريطاني يبلغ 22 عامًا في لندن، للاشتباه في التخطيط لأعمال إرهابية، وذلك في إطار تحقيق بشأن مؤامرة يُشتبه في ارتباطها بقاعدة سلاح الجو الملكي فيرفورد.

وبحسب ما نشرته وكالة «رويترز»، قالت وحدة مكافحة الإرهاب إن الرجل اعتُقل في منطقة وستمنستر، حيث فتش الضباط عقارًا، ولا يزال المشتبه به رهن الاحتجاز.

ويأتي الاعتقال في إطار تحقيق أثار اهتمامًا دوليًا، بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن تهديدًا مرتبطًا بإيران دفع إلى سحب قاذفات أمريكية من طراز «بي-1» من القاعدة. ونفت إيران أي تورط لها في المؤامرة المزعومة.

وقالت كبيرة المنسقين الوطنيين لمكافحة الإرهاب، فيكي إيفانز، إن التحقيق لا يزال جاريًا، وإن الفرق المتخصصة تواصل بحث ملابسات الأحداث المرتبطة بما جرى قرب قاعدة فيرفورد.

وكانت السلطات البريطانية قد اعتقلت في وقت سابق ستة رجال في العشرينيات من أعمارهم على صلة بالتحقيق، بينهم مواطن بريطاني إيراني مزدوج الجنسية اعتُقل في الأول من أكتوبر. وأُفرج عن المعتقلين لاحقًا بكفالة الشرطة، فيما تتواصل التحقيقات.