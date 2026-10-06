منح جائزة نوبل في الفيزياء للبلجيكي فرانسيس هالزن

حصل البلجيكي فرانسيس هالزن، اليوم الثلاثاء، على جائزة نوبل في الفيزياء لعام 2026 لاكتشافاته في علم الفيزياء الفلكية.

وذكر موقع "فرانس 24" الإخباري، أنه فاز بجائزة نوبل في الفيزياء تقديرا لأعماله المتعلقة بالجسيمات دون الذرية في القطب الجنوبي.

وقالت لجنة نوبل إن تكريم هالزن جاء "لمساهماته الحاسمة في مرصد آيس كيوب للنيوترينو واكتشاف نيوترينوات عالية الطاقة ذات أصل فيزيائي فلكي".



ويستخدم مرصد آيس كيوب الجليد نفسه للكشف عن النيوترينوات، وهي جسيمات شبه عديمة الكتلة لا تحمل شحنة كهربائية، وتتفاعل مع المادة بصورة ضعيفة للغاية.

ويقع المرصد على عمق يصل إلى نحو 2450 مترا تحت سطح جليد القطب الجنوبي، ولا توجد فيه عدسات أو مرايا أو كاميرات تقليدية، وإنما 5160 مستشعرا ضوئيا موزعة على 86 كابلا داخل نحو كيلومتر مكعب من الجليد، وفقا لموقع "الجزيرة. نت" الإخباري.

في سياق متصل، أعلنت لجنة نوبل، أمس الاثنين، منح جائزة نوبل في الطب للأمريكي كارل دايسروث والألمانيين بيتر هيجمان وجورج ناجل، "لاكتشافاتهم المتعلقة بقنوات ​الأيونات التي يتم ‌التحكم فيها بالضوء وعلم البصريات الوراثية".