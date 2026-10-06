حاكم كاليفورنيا ينتقد ترامب بعد تصريحاته بشأن تدمير لوس أنجلوس وسان دييجو

انتقد حاكم ولاية كاليفورنيا الأمريكية، جافين نيوسوم، الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب بشدة بسبب تعليقات أدلى بها أمام حشد من أنصاره في الحزام الزراعي بولاية نبراسكا وألمح فيها إلى أن إيران قد تدمر مدينة أمريكية كبرى، مثل لوس أنجلوس أو ‌سان دييجو.

وانتقد نيوسوم ترامب ووصفه بأنه "مختل وخطير" بعد ظهور ترامب في تجمع سياسي في جراند آيلاند بولاية نبراسكا، أمس الاثنين، قبل انتخابات التجديد النصفي بحوالي شهر والتي قد تعيد سيطرة الديمقراطيين على الكونجرس، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وتعرض ترامب لانتقادات لاذعة بسبب تعليقات قال فيها وهو يتحدث عن التضحيات الاقتصادية الأمريكية في أوقات الحرب إنه مصمم على "تحقيق انتصار كبير لأن ذلك سيثبت صحة كل ما قمنا به".

وأضاف "مرة أخرى، ⁠تذكروا أنها (التكلفة) فقط مفتعلة مع الحرب، إنها مرتفعة قليلا، إنها ثمن بسيط يجب دفعه"، في إشارة على ما يبدو إلى ارتفاع أسعار الوقود والأسمدة وغيرها من المنتجات بسبب الاضطرابات الناجمة عن الحرب في سوق الطاقة.

وتابع يقول، "إننا ندفع ثمنا بسيطا من أجل الحفاظ على أمن العالم وأمن بلدنا. يمكنهم تدمير مدينة. دعهم يدمروا لوس أنجلوس، دعهم يدمروا سان دييجو. هذا ثمن ضئيل جدا، وسينتهي الأمر قريبا جدا".

وأردف يقول "الأمر انتهى تقريبا.. سينتهي قريبا جدا، وسينتهي بطريقة أو بأخرى".

واستخف ترامب من قبل بالمخاوف المتعلقة بالتضخم الناجم عن الصراع مع إيران، بل وقلل من شأن مخاوفه من احتمال شن إيران أو حلفائها هجوما على الأراضي الأمريكية.

لكن تعليقات ‌أمس ⁠الاثنين أثارت ردود فعل غاضبة من مسئولي كاليفورنيا.

وسارع نيوسوم، وهو ديمقراطي يوجه انتقادات حادة لترامب ويعتبر مرشحا محتملا للحزب الديمقراطي للرئاسة في عام 2028، إلى الرد على تعليقات ترامب في نبراسكا عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ونشر نيوسوم مقطع فيديو لترامب في جراند آيلاند مع الإشارة لخطاب سابق له يبرر فيه نشر قوات عسكرية أمريكية في لوس أنجلوس ومدن ⁠أخرى لمكافحة الجريمة وفرض قوانين الهجرة.

وكتب نيوسوم على حسابه على منصة إكس "بعد إرسال الحرس الوطني ومشاة البحرية لاحتلال كاليفورنيا، يقول دونالد ترامب الآن إنه يمكن لأعدائنا الأجانب أن يدمروا لوس أنجلوس وسان دييجو".

وانتقدت أيضا رئيسة بلدية لوس أنجلوس، كارين باس، وهي ديمقراطية وعضو سابق في الكونجرس، ترامب بسبب تعليقاته.

وقالت في بيان "اقترح رئيس الولايات المتحدة أن تهاجم حكومة أجنبية لوس أنجلوس. تعليقاته ضد مدينتنا خطيرة ويمكن أن تعرض أمننا للخطر".

وتصنف لوس أنجلوس وسان دييجو على أنهما أكبر مدينتين في كاليفورنيا من حيث عدد السكان. وتحتل لوس أنجلوس المرتبة الثانية بين المدن الأمريكية الأكثر اكتظاظا بالسكان بعد مدينة نيويورك مباشرة.