الخارجية الهندية: إصابة 12 شخصا جراء هجوم على سفينة أثناء عبورها مضيق هرمز

أدانت وزارة الخارجية الهندية، بشدة، الهجوم الذي وقع في وقت سابق من اليوم على سفينة الشحن «إم تي أون بيس» التي ترفع علم بنما، قبالة سواحل سلطنة عمان، حيث أصيبت بمقذوف أثناء عبورها مضيق هرمز.

وقالت في بيان، اليوم الثلاثاء، إن طاقم السفينة يضم 19 فردًا، بينهم 17 هنديًا، مشيرة إلى إصابة 12 شخصًا، بينهم 11 يحملون الجنسية الهندية.

وأشارت إلى إجلاء المصابين، بمساعدة السلطات العمانية، لتلقي العلاج في أحد مستشفيات السلطنة.

ونوهت الوزارة أن الهجمات المستمرة على السفن في المنطقة تُمثل «مصدر قلق بالغ»، مجددة دعوتها إلى الوقف الفوري لها؛ حفاظًا على السلام والاستقرار.

ودعت إلى إنهاء استهداف الشحن التجاري والبحارة والبنية التحتية المدنية في المنطقة، مؤكدة ضرورة استعادة الملاحة والتجارة عبر الممرات المائية الدولية في أقرب وقت ممكن.

ويفرض الحرس الثوري الإيراني على السفن الحصول على تصريح من قواته البحرية لعبور المنطقة، ويسمح لها باستخدام المسار الشمالي فقط، إذ تتعرض أي سفينة تسلك المسار الجنوبي للاستهداف أو تصطدم بلغم بحري.

ولا تزال حركة الملاحة عبر الممر المائي الحيوي محدودة للغاية، رغم إصرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على أن المضيق مفتوح، وأن الولايات المتحدة لا تزال تسيطر عليه.

وكان ترامب قد أكد مرارا أنه لا يثق بإيران، ويقول إن الولايات المتحدة تملك حاليا «سيطرة كاملة» على مضيق هرمز، وهو ما تنفيه طهران باستمرار.