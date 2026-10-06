منتخب مصر للكرة الشاطئية يواصل استعداداته لمواجهة أنجولا

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خاض منتخب الشاطئية مراناً قوياً صباح اليوم الثلاثاء على ملعب نادي الإعلاميين، ومدربه أحمد عبد الرازق وجهازه المعاون مصطفى سمير وياسر عبدالخالق مدرب حراس المرمى لرفع معدلات اللياقة البدنية والفنية للاعبين استعدادًا لمواجهة أنجولا الحاسمة بتصفيات أمم أفريقيا المقررة إقامتها في السنغال، نوفمبر المقبل والمؤهلة لكأس العالم في البرازيل العام المقبل.

وظهر اللاعبون بصورة جيدة خلال المران الصباحي الذي ركز فيه الحهاز الفني على تطبيق بعض الجمل التكتيكية والفنية المهارية للاعبين قبل خوض مباراة أنجولا.

وقرر الجهاز الفني للمنتخب إراحة حارس المرمى إبراهيم حسن بسبب شعوره ببعض الآلام في الفخذ ليقرر المدير الفني دخول اللاعب عبد الرحمن ريحة بدلا منه في قائمة الفريق الذي سيواجه أنجولا في مباراة الذهاب..

وكان منتخب الشاطئية قد خضع للتطعيم مساء أمس الاثنين بمركز المنتخبات الوطنية بالسادس من أكتوبر قبل السفر إلى أنجولا لخوض لقاء الذهاب بتصفيات أمم أفريقيا.

وحرص الدكتور محمد أكمل، طبيب المنتخب على إجراء التطعيم للاعبين ضد الحمى الصفراء والملاريا والكوليرا استعداداً للسفر لمواجهة أنجولا يوم 12 أكتوبر الحالي.

ويستعد منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية للسفر إلي أنجولا فجر الخميس لخوض مباراة الذهاب يوم 11 أكتوبر على أن تقام مباراة العودة يوم الأحد الموافق 18 أكتوبر الحالي بالإسكندرية.