كشف الإعلامي محمد علي خير، عن تعرضه لمحاولة احتيال إلكتروني من قبل أشخاص انتحلوا صفة موظفين بتطبيق "إنستاباي"، محذرا من أن المحتالين يستغلون نقص معلومات البعض للاستيلاء على أموالهم.

وأشار خلال برنامجه "المصري أفندي" المذاع عبر فضائية "الشمس"، إلى استقباله اتصالا من رقم مميز زعم المتصل خلاله أنه "مدير شركة إنستا فرع التجمع"، لافتا إلى التعامل معه بشك منذ اللحظة الأولى؛ لكون التطبيق ليس له فروع.

وقال إن المتصل ادعى توقف حسابه على "إنستاباي" منذ الصباح؛ لعدم سداد ضرائب بقيمة 6.5 جنيه، وطلب منه تحويل مبلغ الضرائب المزعوم، وأرسل له عنوان الدفع السريع باسم "نسمة ات إنستاباي"، مدعيا أنها المدير المالي للشركة، وكرر طلب تحويل الـ 6.5 جنيه، لافتا إلى مجاراته في الحديث والادعاء بتحويل المبلغ دون أن يفعل ذلك.

وأشار إلى انتقال المحتال بعد ذلك للادعاء بوجود 1950 جنيها مستحقة له كنقاط على "إنستاباي" موازية لرصيد نقاط 79 ألفا و650 نقطة، ومطالبته باختيار خيار التحويل عبر البطاقة الائتمانية وكتابة 16 رقما ادعى أنها رقمه المسجل لديهم في "إنستاباي" وكتابة اسمه في الخانة السفلية، مع كتابة 79 ألفا في خانة المبلغ بالجنيه المصري.

ولفت إلى مواجهته المحتال بحقيقة أنه يقوم بتحويل أموال وليس تسجيل نقاط، معقبا: "قلت له أنت محتال وسأبلغ وزارة الداخلية فورًا"، ليفاجأ برده قبل أن ينهي المكالمة: "لا يا فندم، من حقك تشك، ونحن سعداء بالمواطنين الواعين مثلك".

ونوه إلى استقباله مكالمة جديدة، عقب ذلك مباشرة من رقم هاتف بريطاني زعم صاحبه أنه "المدير الإقليمي لشركة إنستا باي" وادعى حدوث سوء تفاهم مع موظفهم في مصر، لافتا إلى رده عليه بتأكيد أن "إنستاباي" يتبع البنك المركزي المصري ولا يمتلك فروعا خارج مصر ولا مديرا إقليميا وأنهى المكالمة، ثم عاود الاتصال بالرقم وواجهه بالاحتيال، وأبلغه بتقدمه ببلاغ إلى وزارة الداخلية.

وأوضح أن سرده لهذه الواقعة يستهدف تحذير المواطنين البسطاء من الوقوع ضحايا لهذه الحيل تحت وطأة مشاغل الحياة وتصديق ادعاءات الفوز بأموال أو نقاط، مؤكدا أن "إنستاباي" لا يمنح أي نقاط، ولا يفرض ضرائب منفصلة ولكن يقتطع رسومه من العملية نفسها، وليس له مدير أو يتصل بالعملاء، وإنما هو محفظة ومنظومة تتبع البنك المركزي المصري.

ولفت إلى أن هناك محاولات ينفذها محتالون يحترفون النصب "أذكياء وليسوا أغبياء" يستغلون عدم معرفة المواطن بالمعلومات التقنية لتفريغ محافظه المالية، مختتما: "إنستا لا تتصل بأحد، وكل علاقة المستخدم بالتطبيق تقتصر على إدخال رقم الهاتف وإجراء التحويل.. خلي بالك هناك عمليات نصب محترفة".