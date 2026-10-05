لميس الحديدي تدعو للتبرع لأهالي غزة: مقبلون على فصل الشتاء

قالت الإعلامية لميس الحديدي إن هناك شعورًا بالتقصير تجاه غزة، خاصة مع انشغال العالم بالأحداث المتتالية، مضيفة أن مصر تواصل تقديم الدعم لأهالي القطاع، بالتزامن مع الاستعداد لفصل الشتاء.

وأشارت "الحديدي" عبر برنامجها "الصورة" على قناة النهار، أمس الأحد، إلى دخول قوافل مصرية إلى غزة حاملة المساعدات والأعلام المصرية، مضيفة أن ذلك يعد أقل ما يمكن تقديمه، سواء من خلال تبرعات المصريين للهلال الأحمر المصري أو جهود الهلال الأحمر ذاته، داعية العالم إلى مواصلة التبرع لأهالي غزة، خاصة أننا مقبلون على فصل الشتاء.

وتابعت أن منظمة اليونيسف تشير إلى أن 84% من سكان غزة، بما يعادل نحو مليون و760 ألف شخص، يعيشون في مواقع نزوح وملاجئ غير ملائمة، ويواجهون مخاطر التعرض للبرد خلال فصل الشتاء، ونحو 650 ألف طفل في غزة قد يحتاجون إلى دعم وحماية خاصة خلال هذه الفترة.

وأضافت أن اللجنة المصرية عقدت أمس الأحد مؤتمرًا بعنوان “سند وأمان”، وأطلقت حملة “إيد بايد” لتجهيز قوافل الشتاء، داعية القادرين إلى التبرع عبر الهلال الأحمر المصري لدعم أهالي غزة، قائلة: "هذه القوافل تمثل سند وأمان مصر.. بينما ينسى العالم كله غزة، مصر لا تنساها".