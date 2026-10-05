جهاز تنمية المشروعات: اهتمام القيادة السياسية أحدث طفرة حقيقية في ملف المشروعات الصغيرة والمتوسطة

قال محمد مدحت نائب رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناعية الصغر، إن فلسفة الجهاز تقوم على العمل إلى جانب العميل وصاحب المشروع، بدءًا من الفكرة، وتدريبهم على تأسيس الشركات، وصولًا إلى تقديم الدعم والمساعدة اللازمة.

ولفت خلال تصريحات خلال تغطية خاصة لقناة «الحياة»، مساء الأحد، إلى توجه الدولة لدعم فكرة العمل الحر، موضحًا أن الجهاز يساعد الشباب على تطوير أفكارهم، وتحديد احتياجات مختلف الأسواق ومزاياها التنافسية.

وأوضح تواجد الجهاز في جميع محافظات الجمهورية، وأنه يُقدم حاليًا خدمات مالية بجانب الغير مالية، قائلًا: «أنا بأخذ المشروع من الفكرة لغاية ما يقف على رجله وابتدي افتح له أسواق.. وليس مجرد منح تمويلات وخلاص».

وأضاف أن الجهاز ركز في بدايته على تقديم الخدمات غير المالية، والعمل على تنمية المشروعات وتأهيلها عبر إجراء دراسات الجدوى وغيرها.

وذكر أن الجهاز أُنشئ منذ 35 عامًا تحت مسمى «الصندوق الاجتماعي للتنمية»، قبل أن يتحول إلى جهاز تنمية المشروعات، مضيفًا أنه شهد طفرة حقيقية مع الاهتمام الرئاسي واهتمام القيادة السياسية بملف الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.