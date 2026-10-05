•ويضيف: الكوبري البديل سيكون جاهزًا خلال 4 أسابيع أو أقل

قال أحمد إدريس، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات الصرف الصحي، إنه تم توفير معدية آمنة مؤقتة لتلاميذ عزبة مطاوع عيسى، التابعة لقرية نديبة بمركز دمنهور في البحيرة، بعد رصد معاناتهم خلال عبور ماسورة صرف ضيقة تعلو مجرى مائي للوصول إلى المعهد الأزهري.

وأضاف “إدريس”، عبر برنامج "من ماسبيرو" مع الإعلامي أحمد سمير، على القناة الأولى، أمس الأحد، أن تنفيذ المعدية المؤقتة استغرق 24 ساعة، من مساء الخميس وحتى مساء الجمعة الماضية، وتمكن التلاميذ من الذهاب إلى مدرستهم والعبور بشكل آمن.

وأشار إلى أن الصورة التي رصدت معاناة التلاميذ انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووصلت إلى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، الذي كان خارج مصر للمشاركة في مؤتمر، ووجه بالتواصل بشكل مباشر مع المسئولين في الوزارة وسرعة تنفيذ حل آمن للتلاميذ، لحين الانتهاء من تنفيذ الكوبري البديل.

وتابع أن تنفيذ المعدية تم في أقل من المدة المتاحة، مطمئنًا الأهالي إلى أن أعمال إنشاء الكوبري بدأت بالفعل، ومن المقرر الانتهاء منه خلال 4 أسابيع أو أقل ليكون جاهزًا للخدمة.

وأكد أن الوزارة لديها حصر كامل بالكباري الموجودة، إلى جانب خطة جاهزة للإحلال والتجديد وفقًا لمعايير وأولويات محددة، وبما يتناسب مع الخدمات المجتمعية المقدمة، والوزارة مستمرة في تنفيذ هذا البرنامج.

واستكمل أن هناك كوبري آخر يبعد نحو 400 متر عن موقع الكوبري محل الشكوى، وتمت صيانته منذ نحو شهرين وهو يعمل حاليًا، مضيفًا: “ولكن الأولاد بيحبوا يقربوا شوية، وإحنا في خدمتهم وهنعملهم الكوبري في المكان اللي هما عايزينه”.

وانتشرت صورة على منصات التواصل الاجتماعي توثق معاناة تلاميذ عزبة مطاوع عيسى، التابعة لقرية نديبة بمركز دمنهور في محافظة البحيرة، وهم يخاطرون بحياتهم يوميا بالسير فوق بدالة صرف ضيقة تعلو مجرى مائيا للوصول إلى المعهد الأزهري.

وأعلنت الري عن إقامة معدية آمنة مؤقتة لمرور الأطفال إلى المدرسة وإغلاق البدالة تماما أمام حركة المشاة، بعد توجيهات الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري.