محمد الشرنوبي: أغنية بعد الليل خرجت بشكل عشوائي وكانت بمثابة جلسة علاج نفسي

قال الفنان محمد الشرنوبي، إن أغنية "بعد الليل" تمثل تجربة "قريبة إلى قلبه ويحبها كثيرًا".

وأضاف خلال برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس عبر فضائية " "dmc أن الأغنية خرجت بشكل عشوائي دون قصد، لافتا إلى توجهه خلال تلك الفترة إلى "الجرأة على أشياء كثيرة"، من بينها خوض تجربة كتابة الكلمات، بعد أن كان يرى طوال حياته أنه لا يفهم في الكلمات، ولا يركز عليها عند سماع أي أغنية بل كان يستمع للحن فقط.

ولفت إلى اهتمامه بالكلمات وكيفية كتابتها بوصفها العنصر الأهم في الأغنية، مشيرا إلى استماعه في أحد الأيام بشكل عشوائي إلى تراك أرسله له الملحن خالد عصام، ولكنه كان يحتوي على جزء فارغ قام باستكماله خلال 10 إلى 15 دقيقة.

وأوضح أن الأغنية انتهت بالكامل في مدة تتراوح بين ثلاث إلى أربع ساعات، بعد دخوله الاستوديو وفتح جلسة تسجيل وتوزيعها.

وأشار إلى أن مثل هذه الأعمال تخرج دون قصد مسبق ولكنها تعبر عما بداخله وكأنها "جلسة علاج نفسي"، لافتا إلى عدم القصد بالضرورة المعنى الحرفي للكلام؛ ولكنه أفرغ شحنات كانت بداخله.

وأضاف أن اختيار اسم الأغنية ليطلقه على الألبوم جاء انطلاقا من هذا الشعور، لافتا إلى شعوره بأن فترة الألبوم جاءت بعد مرحلة ما "بعد الليل أو العتمة" على الصعيد المهني.