قال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، إنّ المحافظة قدمت خالص التعازي إلى أسر ضحايا حادث الطريق الدائري، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين الذين يتلقون العلاج حالياً بالمستشفيات.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، مقدم برنامج من مصر، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ الحادث وقع في نحو الساعة السادسة مساءً أعلى الطريق الدائري، في نطاق حي الوراق، أسفل كوبري تحيا مصر ومحور روض الفرج، موضحاً أنّ الواقعة تسببت في أزمة مرورية وتكدسات على الطريق.

وأشار إلى أنّه عقب إتمام عمليات إخماد الحريق والإخلاء الطبي للوفيات والمصابين، تدخلت أجهزة المحافظة وساهمت في رفع جميع تداعيات الحادث من الطريق، لافتاً إلى أنّ الطريق أُعيد فتحه.

وأوضح أنّ المحافظة تعمل، من خلال مديرية الصحة وبالتنسيق مع وزارة الصحة والإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة، على تنسيق نقل المصابين من مستشفى إلى آخر، لضمان حصولهم على أعلى مستوى ممكن من الرعاية الطبية، خاصة الحالات التي تحتاج إلى رعاية مركزة أو أقسام حروق متخصصة.

وأضاف أنّ عمليات التنسيق مستمرة، وأنّ جميع مستشفيات المحافظة في حالة استنفار كامل لاستقبال المصابين وتقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم.

ولفت إلى أنّ الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة كان موجوداً معه في مستشفى إمبابة قبل المداخلة، حيث تفقدا الحالات المصابة، وجرى التأكد من الجاهزية الكاملة للفرق الطبية والتجهيزات الطبية اللازمة، إلى جانب توافر الأدوية والعلاجات المطلوبة وأكياس الدم.

وأكد أنّ مستشفى بولاق العام استقبلت عدداً من الحالات التي جرى تحويلها إليها من مستشفيي زايد التخصصي وإمبابة، ضمن التنسيق الجاري بين المستشفيات لتوفير الرعاية المناسبة للمصابين.

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