قال الإعلامي أسامة كمال، إن حادث انفجار سيارة نقل محملة بمواد بترولية على الطريق الدائري في الوراق بالجيزة كان مؤلمًا ومفزعًا، خاصة أنه وقع خلال فترة الذروة، بالتزامن مع عودة المواطنين من أعمالهم، في وقت يشهد فيه الطريق الدائري تكدسًا مروريًا مستمرًا، مضيفًا: "مش عايز أدخل في كلام مش بتاعي وأقول هي ليه عربيات نقل البنزين بتتحرك في الميعاد ده؟".

وتابع "كمال" عبر برنامجه "مساء dmc”، على قناة dmc، اليوم الأربعاء، أن الحادث وضع المواطنين في موقف بالغ الصعوبة، إذ اضطر كثيرون إلى النزول من سياراتهم والفرار خوفًا على حياتهم، قائلاً: " لأن يا روح ما بعدك روح"، مشيرًا إلى أن مثل هذه الحوادث يصعب التنبؤ بحجم خسائرها في البداية، مع استمرار جهود الإنقاذ والإسعاف.

وأضاف أن أسباب الحادث لا تزال غير واضحة، في ظل تداول احتمالات بشأن اختلال عجلة القيادة أو انفجار أحد إطارات السيارة أو سقوط كابل كهرباء ضغط عالٍ عليها، مشيرًا إلى أن النيابة العامة تتولى المعاينة والتحقيق لتحديد المسئول عن الحادث.

واستكمل أن أجهزة الدولة تتحرك لمتابعة تداعيات الحادث، ويتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي الموقف ويوجه بتقديم الدعم لأسر الضحايا والمصابين، فيما يجري الدكتور مصطفى مدبولي اتصالات بالوزراء المعنيين لمتابعة جهود الإنقاذ والعلاج والإغاثة والرعاية الطبية.

وأشاد بسرعة استجابة وزارة البترول بإغلاق الغاز في المنطقة لمنع امتداد الحريق إلى المربع السكني، مشيرًا إلى أهمية موقع الحادث على الطريق الدائري الذي يربط محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، ويشهد كثافات مرورية كبيرة، لا سيما خلال ساعات الذروة.

وكانت وزارة الصحة أعلنت ارتفاع عدد ضحايا الحادث إلى مصرع 31 شخصًا وإصابة 21 آخرين، مشيرة إلى مشاركة 39 سيارة إسعاف، مؤكدة متابعة الموقف عن كثب، والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.

وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي، تداعيات الحادث الأليم الذي وقع مساء اليوم على الطريق الدائري بمحافظة الجيزة، وأسفر عن سقوط عدد من الوفيات والمصابين.

وأعرب الرئيس السيسي عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسر الضحايا، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، ومتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

ووجّه الرئيس السيسي الجهات المعنية بتقديم كل أوجه الدعم والرعاية اللازمة للمصابين وأسر الضحايا، مع توفير الرعاية الطبية المتكاملة للمصابين، وسرعة إزالة آثار الحادث وإعادة انتظام الحركة المرورية على الطريق، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المواطنين.