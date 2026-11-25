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تقدم المخرج مسعد فودة، نقيب المهن السينمائية ورئيس الاتحاد العام للفنانين العرب، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسر ضحايا حادث الحريق الذي اندلع أعلى الطريق الدائري بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة.

وأعرب فودة عن بالغ أسفه إزاء هذا الحادث الأليم وما أسفر عنه من ضحايا ومصابين.

كما تقدم مجلس إدارة نقابة المهن السينمائية، وجميع أعضاء الاتحاد العام للفنانين العرب، بخالص التعازي لأسر الضحايا، مؤكدين تضامنهم معهم في هذا المصاب.

وفي السياق ذاته، تلقى مسعد فودة، بصفته رئيسًا للاتحاد العام للفنانين العرب، رسائل واتصالات تعزية من عدد كبير من أعضاء الاتحاد والفنانين والنقابيين من مختلف الدول العربية، معربين خلالها عن مواساتهم وتضامنهم مع أسر الضحايا والشعب المصري.

ويدعو مسعد فودة المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل.

وثمّن نقيب المهن السينمائية المتابعة الفورية للرئيس عبد الفتاح السيسي لتداعيات الحادث، وتوجيهاته بتقديم كل أوجه الدعم والرعاية للمصابين وأسر الضحايا.

وأشاد بجهود رجال الحماية المدنية والإسعاف والأطقم الطبية في التعامل مع الحادث وتقديم الرعاية اللازمة للمصابين.

واختتم مسعد فودة بالدعاء أن يحفظ الله مصر وشعبها من كل مكروه وسوء.