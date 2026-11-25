كشف النادي الأهلي عن التشكيل الكامل للجهاز الفني الجديد للفريق، بقيادة سامي قمصان، والذي يقود الفريق بداية من مران غدًا، الخميس.

وكان الأهلي اتخذ عدة قرارات بدأت بتوجيه الشكر للمدير الفني المغربي الحسين عموتة، وجهازه المعاون، بالإضافة إلى عقوبات مالية على اللاعبين وتجميد المستحقات.

فيما أحال اللاعب أحمد رضا للتحقيق على خلفية ما بدر منه خلال المباراة، وتعاقد مع سامي قمصان مديرًا فنيًا مؤقتًا لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي.

وضم تشكيل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي كلًا من:

- سامي قمصان، مديرًا فنيًّا.

- ياسر رضوان، مدربًا عامًّا.

- عمرو أنور، مدربًا عامًّا.

- حمادة السيد، مدربًا.

- وسيم حمدي، معدًا بدنيًّا.

- هادي محمد، محللًا للأداء.

وأعلن النادي الأهلي في وقت سابق من اليوم عن 5 قرارت جديدة، ضمن سلسلة قرارت النادي لإصلاح منظومة كرة القدم بالنادي، بعد الخسارة الأخيرة أمام بيراميدز في الدوري المصري الممتاز.

وخسر الأهلي أمام بيراميدز بنتيجة 2-0، يوم الإثنين الماضي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الممتاز، ليتراجع الفريق للمركز الثالث بفارق 7 نقاط كاملة عن بيراميدز المتصدر.

وشهد مقر النادي الأهلي مساء اليوم، الأربعاء اجتماعًا مطولًا، بحضور ياسين منصور، نائب رئيس النادي، وسيد عبد الحفيظ، عضو مجلس الإدارة، المشرفين على الكرة، وبالتواصل الهاتفي مع محمود الخطيب، رئيس النادي، للاطلاع على رؤيته بخصوص العديد من الأمور الخاصة بقطاع الكرة، وفي حضور الكابتن وائل جمعة، مدير الكرة، والكابتن سامي قمصان، المدير الفني، تم الاتفاق على ما يلي:-

- اعتماد تشكيل الجهاز الفني المقدم من الكابتن سامي قمصان.

- التوجيه بفتح الباب أمام تلقي العروض لبعض اللاعبين المقصرين في حق النادي.

- إتاحة الفرصة للوجوه الواعدة بما يتفق مع رؤية المدير الفني.

- التأكيد على الثقة الكاملة في اللاعبين الذين يؤدون بشخصية الأهلي.

- استكمال هيكلة قطاع الكرة بتعيين مدير رياضي أجنبي، لديه رؤية وخبرات كبيرة للتخطيط، وتفعيل التواصل المثمر بين منظومة الكرة بالنادي.