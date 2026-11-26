بعث رئيس دولة فلسطين محمود عباس برقية تعزية إلى أخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضحايا الحادث المؤسف الذي وقع على الطريق الدائري بمنطقة الوراق، وأسفر عن وقوع ضحايا.

وأعرب الرئيس، باسمه وباسم دولة فلسطين وشعبها، عن خالص تعازيه وصادق مواساته للرئيس السيسي وللشعب المصري الشقيق، ولا سيما أسر الضحايا، مؤكدا تضامن فلسطين ووقوفها إلى جانب مصر في هذا المصاب الأليم.

ودعا الرئيس الله عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته، ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، ويمن على المصابين بالشفاء العاجل، ويحفظ مصر وشعبها من كل سوء.