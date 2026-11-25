الدكتور محمود فتح الله: الدول العربية لا تتحمل سوى 2 إلى 3% من الانبعاثات العالمية.. ومواجهة التغيرات المناخية تتطلب تحقيق العدالة والتكافؤ في الالتزامات

قال الدكتور محمود فتح الله، مدير إدارة شئون البيئة والأرصاد الجوية بجامعة الدول العربية، إن المفاوضات المناخية تشهد خلافات متكررة بين الدول المتقدمة والنامية، في ظل تباين الأولويات والمسئوليات التاريخية عن الانبعاثات، مشددًا على أن الدول العربية لا يمكن مطالبتها بالتخلص من الوقود الأحفوري دون توفير التمويل والتكنولوجيا والبدائل اللازمة لضمان انتقال عادل لا يضر باقتصاداتها أو العاملين في القطاعات المرتبطة به.

وأوضح فتح الله، في حوار لـ«الشروق»، أن الموقف العربي يستند إلى ضرورة مراعاة المسؤولية التاريخية للدول الصناعية عن الانبعاثات، والتمييز بين الدول المنتجة للوقود الأحفوري والدول المستهلكة له، لافتًا إلى أن المنطقة العربية لا تتجاوز مساهمتها في الانبعاثات العالمية نسبة 2 إلى 3%..

وإلى نص الحوار

- بداية كيف يمكن تفسير تعثر مفاوضات المناخ، وما حقيقة الاتهامات الموجهة للدول العربية، ولا سيما فيما يتعلق بملف التخلص من الوقود الأحفوري؟

الرسالة الإعلامية الغربية التي تتكرر كل عام هي أن مفاوضات المناخ فشلت بسبب عدم إدراج مسألة التخلص من الوقود الأحفوري ضمن المفاوضات، وأن الدول العربية هي التي تعطلها وتتسبب في فشلها. وهذا خطاب نمطي معروف يتكرر سنويًا، وعادة ما تُتهم به المملكة العربية السعودية بالاسم، وأحيانًا تُتهم الدول العربية بوجه عام.

لكن موقفنا واضح ومحدد، فنحن نهتم بقضية التكيف مع التغيرات المناخية وتمويل التكيف. أما تصوير الدول العربية باعتبارها السبب في فشل المفاوضات، فهو يتجاهل أن هذا الفشل ناتج عن عدم التوافق بين قوتين؛ الأولى تتمثل في الاتحاد الأوروبي والدول المتقدمة، والثانية تضم الدول النامية. وعندما لا يكون هناك توافق بين الجانبين، فمن الطبيعي أن تكون النتيجة تعثر المفاوضات.

والحقيقة أن سلسلة مؤتمرات الأطراف، منذ بدايتها وحتى الآن، تشهد صراعًا كبيرًا بين الدول المتقدمة والدول النامية، حيث يتهم كل طرف الآخر بأنه المتسبب في المشكلة.

وتقوم السردية الغربية على أن الدول العربية تريد الاستمرار في إنتاج البترول وتلويث البيئة وإطلاق الانبعاثات الكربونية، وبالتالي تتحمل دورًا كبيرًا في المشكلة، ونحن نرفض هذا الطرح لأسباب عديدة، منها أن الاحترار العالمي وحجم الانبعاثات الكربونية التي تسببت في الأزمة يرتبطان أساسًا بالتوسع الصناعي في الدول المتقدمة منذ الثورة الصناعية وحتى الآن.

فالدول الصناعية تنتج بكميات ضخمة وتلوث البيئة، وإذا كنا نحن من نستخرج البترول ونصدره، فإنهم هم من يستخدمونه. وبالتالي، فهم يتحملون مسؤولية كبيرة عن هذه الأزمة.

وعندما نبحث عن حلول لهذه الأزمة، يجب أن يكون هناك تكافؤ في التعامل بين دول العالم، وأن تتحمل الدول المتقدمة مسؤوليتها التاريخية باعتبارها الطرف الذي أسهم في التسبب في الأزمة. كما أن توزيع نسب الانبعاثات يظهر أن المنطقة العربية بأكملها لا تسهم إلا بنسبة محدودة من الانبعاثات العالمية، لا تتجاوز 2 إلى 3%، بينما تصدر الدول الصناعية الكبرى، مثل الولايات المتحدة والصين، كميات ضخمة من الانبعاثات الكربونية نتيجة إنتاجها الكبير. ومن ثم، يجب أن تقدم هذه الدول ما يتناسب مع مسؤوليتها.

- ما هي أبرز الأولويات التي تمسكت بها الدول العربية خلال مفاوضات المناخ هذا العام؟

كان النقاش هذا العام يدور حول أولويات معينة تتمسك بها الدول العربية، وفي مقدمتها توفير التمويل اللازم للتكيف مع التغيرات المناخية.

فالتكيف يعني أن الدول العربية تتكبد خسائر كبيرة نتيجة التغيرات المناخية وآثارها، ولذلك تنفذ مشروعات ضخمة لتفادي المشكلات الناجمة عنها، وهذه المشروعات تحتاج إلى تمويل.

وكان هناك اتفاق منذ سنوات طويلة على توفير التمويل المناخي، بحيث تقوم الدول المتقدمة بتمويل مشروعات في الدول النامية لمساعدتها على مواجهة التغيرات المناخية. لكن الحقيقة أن الدول المتقدمة لا تنفذ التعهدات التي قدمتها، وما تقدمه يقل كثيرًا عن الأرقام التي يفترض أن تلتزم بها.

وبالتالي، عندما نطالب بوضع مسألة التخلص من الوقود الأحفوري على جدول المفاوضات، فإن السؤال هو: ماذا سنحصل في المقابل؟ فلا بد أن يكون هناك مبدأ يقوم على أن يكون هناك شيء مقابل شيء. نحن مستعدون لخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، ولدينا مبادرات عديدة في هذا المجال، ونتحدث دائمًا عن ضرورة تحقيق الانتقال العادل.

- ماذا تقصدون بمفهوم الانتقال العادل، وما المتطلبات اللازمة لتحقيقه؟

الانتقال العادل يعني الانتقال من اقتصادات مرتفعة الكربون إلى اقتصادات منخفضة الكربون، ولكن بصورة عادلة. فنحن، لكي نغير هيكل الاقتصاد بهذا الشكل، نحتاج إلى أمور كثيرة، منها تغيير الصناعات نفسها، والحصول على تكنولوجيات جديدة ليست متاحة لدينا، وتحتكرها الدول المتقدمة.

ولذلك، نتطلع دائمًا في التزاماتنا ضمن الاتفاقيات المناخية إلى ضرورة توفير التمويل المناسب، ونقل التكنولوجيا التي سنستخدمها لخفض الانبعاثات الكربونية وتوطينها لدينا، إلى جانب بناء القدرات المؤسسية في المنطقة، حتى تتمكن المؤسسات من استخدام الأساليب والتكنولوجيات الجديدة منخفضة الكربون.

لكننا لا نجد مبادرات غربية تلبي هذه المتطلبات؛ فهناك تشدد في كل شيء، واحتكار للتكنولوجيا التي لا نستطيع الحصول عليها، كما أن التمويل شحيح جدًا، وتُفرض شروط معقدة على المؤسسات في المنطقة، فضلًا عن محدودية فرص التدريب وبناء القدرات.

وبالتالي، لا يمكن أن يطالبونا بالتخلص من الوقود الأحفوري دون توفير هذه المتطلبات الأساسية.

- كيف تنظرون إلى الدعوات التي تطالب بالتخلص من الوقود الأحفوري، وما التداعيات التي قد تترتب على ذلك بالنسبة للدول العربية؟

يجب الانتباه إلى أن هناك بعض الفئات، مثل المجتمع المدني والشباب، التي قد لا تكون مدركة لما وراء هذا الخطاب.

فهناك مقولة حق يراد بها باطل؛ إذ ترى هذه الفئات أن إنتاج البترول هو السبب في الانبعاثات والاحترار العالمي وأزمة التغير المناخي، ولذلك تنظم المظاهرات وتطلق النداءات المطالبة بوقف إنتاجه.

لكن هل يدرك الشباب الذين يطالبون بذلك ماذا يعني التخلص من الوقود الأحفوري بالنسبة إلى اقتصادات دولهم؟ إن هذا الأمر يعني أن قطاعات اقتصادية كبيرة تعتمد عليها الدول العربية قد تنهار، وهي قطاعات يعمل بها عدد كبير من الأشخاص وتسهم في توفير الدخل وتنفيذ العديد من الأنشطة الاقتصادية.

والقضية لا تخص الدول البترولية فقط، بل تمتد إلى الدول غير البترولية والأقل نموًا أيضًا، لأن الدول الخليجية والمنتجة للبترول لديها عائدات كبيرة تستثمر جزءًا منها في الدول العربية الأخرى، وتنفذ مشروعات بها. وبالتالي، فإن التنمية في الدول غير النفطية تعتمد بدرجة كبيرة على استثمارات الدول النفطية.

ومن ثم، فإن التخلص من الوقود الأحفوري على النحو الذي يُطرح حاليًا قد يؤثر في قدرة الدول البترولية وغير البترولية على مواصلة التنمية وتحقيق أهدافها التنموية، لأن الدول غير النفطية تستفيد من مساهمات واستثمارات الدول المنتجة للنفط.

ولذلك، يجب أن يكون التخلص من الوقود الأحفوري وفق برنامج زمني طويل يراعي مصالح القطاعات الاقتصادية والعاملين بها، وهذا هو جوهر ما نسميه الانتقال العادل.

كما يجب أن تقدم الدول المتقدمة ما يقع على عاتقها من التزامات، وهو ما لم يحدث حتى الآن؛ فهي لا تقدم ما هو مطلوب منها، لكنها في الوقت نفسه تطالبنا بالتخلي عن الوقود الأحفوري.

- هل ترون أن المطالب الغربية المتعلقة بخفض الانبعاثات والتخلص من الوقود الأحفوري تخفي أهدافًا اقتصادية وسياسية أخرى؟

القضية، كما قلت، تتعلق بخطاب يُرفع فيه شعار صحيح، ولكن يُراد به تحقيق أهداف أخرى. فهناك حديث عن ضرورة خفض الانبعاثات من أجل حماية الكرة الأرضية ومواجهة التغيرات المناخية، لكن هناك جانبًا آخر يتعلق بالتنافس الاقتصادي والتنموي بين الدول.

فأوروبا والدول الصناعية القديمة لم تعد تحتل الموقع نفسه الذي كانت تحتله في السابق، وأصبحت هناك دول جديدة تنمو وتتصدر المشهد الاقتصادي، ولذلك توجد محاولات لاتخاذ إجراءات قد تعوق هذه الدول عن اللحاق بالدول المتقدمة في مسارات التنمية.

وقد تُطرح هذه الإجراءات تحت مسميات مختلفة، مثل المعايير البيئية وغيرها، لكن الهدف الخفي وراءها، من وجهة نظرنا، هو إعاقة التنمية والنمو في هذه الدول.

وفي المقابل، تستمر السردية الغربية في تحميل الدول العربية مسؤولية تعثر المفاوضات، واتهامها بأنها السبب في فشلها.

وفي النهاية، فإن مواجهة التغيرات المناخية تتطلب تحقيق العدالة والتكافؤ في الالتزامات، بحيث تتحمل الدول المتقدمة مسؤوليتها التاريخية، وتقدم التمويل والتكنولوجيا وبناء القدرات اللازم للدول النامية، بدلًا من مطالبتها بالتخلي عن الوقود الأحفوري دون توفير البدائل التي تضمن استمرار التنمية فيها.

يجب الانتباه إلى أن هناك بعض الفئات، مثل المجتمع المدني والشباب، التي قد لا تكون مدركة لما وراء هذا الخطاب.

فهناك مقولة حق يراد بها باطل؛ إذ ترى هذه الفئات أن إنتاج البترول هو السبب في الانبعاثات والاحترار العالمي وأزمة التغير المناخي، ولذلك تنظم المظاهرات وتطلق النداءات المطالبة بوقف إنتاجه.

لكن هل يدرك الشباب الذين يطالبون بذلك ماذا يعني التخلص من الوقود الأحفوري بالنسبة إلى اقتصادات دولهم؟ إن هذا الأمر يعني أن قطاعات اقتصادية كبيرة تعتمد عليها الدول العربية قد تنهار، وهي قطاعات يعمل بها عدد كبير من الأشخاص وتسهم في توفير الدخل وتنفيذ العديد من الأنشطة الاقتصادية.

والقضية لا تخص الدول البترولية فقط، بل تمتد إلى الدول غير البترولية والأقل نموًا أيضًا، لأن الدول الخليجية والمنتجة للبترول لديها عائدات كبيرة تستثمر جزءًا منها في الدول العربية الأخرى، وتنفذ مشروعات بها. وبالتالي، فإن التنمية في الدول غير النفطية تعتمد بدرجة كبيرة على استثمارات الدول النفطية.

ومن ثم، فإن التخلص من الوقود الأحفوري على النحو الذي يُطرح حاليًا قد يؤثر في قدرة الدول البترولية وغير البترولية على مواصلة التنمية وتحقيق أهدافها التنموية، لأن الدول غير النفطية تستفيد من مساهمات واستثمارات الدول المنتجة للنفط.

ولذلك، يجب أن يكون التخلص من الوقود الأحفوري وفق برنامج زمني طويل يراعي مصالح القطاعات الاقتصادية والعاملين بها، وهذا هو جوهر ما نسميه الانتقال العادل.

كما يجب أن تقدم الدول المتقدمة ما يقع على عاتقها من التزامات، وهو ما لم يحدث حتى الآن؛ فهي لا تقدم ما هو مطلوب منها، لكنها في الوقت نفسه تطالبنا بالتخلي عن الوقود الأحفوري.

- هل ترون أن المطالب الغربية المتعلقة بخفض الانبعاثات والتخلص من الوقود الأحفوري تخفي أهدافًا اقتصادية وسياسية أخرى؟

القضية، كما قلت، تتعلق بخطاب يُرفع فيه شعار صحيح، ولكن يُراد به تحقيق أهداف أخرى. فهناك حديث عن ضرورة خفض الانبعاثات من أجل حماية الكرة الأرضية ومواجهة التغيرات المناخية، لكن هناك جانبًا آخر يتعلق بالتنافس الاقتصادي والتنموي بين الدول.

فأوروبا والدول الصناعية القديمة لم تعد تحتل الموقع نفسه الذي كانت تحتله في السابق، وأصبحت هناك دول جديدة تنمو وتتصدر المشهد الاقتصادي، ولذلك توجد محاولات لاتخاذ إجراءات قد تعوق هذه الدول عن اللحاق بالدول المتقدمة في مسارات التنمية.

وقد تُطرح هذه الإجراءات تحت مسميات مختلفة، مثل المعايير البيئية وغيرها، لكن الهدف الخفي وراءها، من وجهة نظرنا، هو إعاقة التنمية والنمو في هذه الدول.

وفي المقابل، تستمر السردية الغربية في تحميل الدول العربية مسؤولية تعثر المفاوضات، واتهامها بأنها السبب في فشلها.

وفي النهاية، فإن مواجهة التغيرات المناخية تتطلب تحقيق العدالة والتكافؤ في الالتزامات، بحيث تتحمل الدول المتقدمة مسؤوليتها التاريخية، وتقدم التمويل والتكنولوجيا وبناء القدرات اللازم للدول النامية، بدلًا من مطالبتها بالتخلي عن الوقود الأحفوري دون توفير البدائل التي تضمن استمرار التنمية فيها.