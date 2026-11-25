قضت محكمة مستأنف جنايات القاهرة، برفض استئناف المتهم بالتسبب في وفاة فتاة أثناء حقنها بمادة "الفيلر" داخل مركز تجميل بالتجمع، وأيدت حكم حبسه 3 سنوات، وغلق المركز ومنعه من مزاولة مهنة الصيدلة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة أول درجة، قد عاقبت المتهم بالتسبب في وفاة عروس التجمع قبل شهرين من زفافها، أثناء خضوعها لجلسة حقن بمادة تجميلية "فيلر" داخل أحد مراكز التجميل، بالحبس 3 سنوات.

ووجهت النيابة العامة للمتهم "ش. أ." في القضية رقم 4294 جنايات التجمع الخامس، تهمة التسبب عمدًا في إصابة المجني عليها دون سبق إصرار أو ترصد أثناء حقنها بالمادة الطبية، رغم كونه غير مؤهل أو مختص بهذا الإجراء، مما أدى إلى وفاتها.

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهم أحرز أداة "حقنة" تُستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني لحيازتها، فضلًا عن مزاولته مهنة الطب دون أن يكون مقيدًا في سجلات الأطباء أو بجداول نقابة الأطباء البشريين.



