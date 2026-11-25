أعلن الألماني هانز فليك، المدير الفني لنادي برشلونة، التشكيل الرسمي للفريق لمواجهة نظيره فريق صباح من أذربيجان، في المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم، الأربعاء، على ملعب باكو الأولمبي، في الثامنة إلا الربع، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويحتل برشلونة، قبل مباراة اليوم، المركز الثامن في جدول الترتيب برصيد 9 نقاط، فيما يحتل فريق صباح المركز العشرين برصيد 3 نقاط فقط.

ويدخل برشلونة مباراة اليوم بتشكيل يضم كلًا من:

حراسة المرمى: جوان جارسيا.

خط الدفاع: جول كوندي - جيرارد مارتن و أليخاندرو بالدي

خط الوسط: فرينكي دي يونج – جافي - فيرمين لوبيز و بيدري.

الهجوم: أنتوني جوردون - كريم أديمي و جابرييل جيسوس.

فيما يتواجد على مقاعد البدلاء كلٍ من: فويتشيك تشيزني - دومينيك ليفاكوفيتش - جيسي بيسيوو – رافينيا - إيريك جارسيا - جواو كانسيلو - مارك بيرنال - باو كوبارسي - أوسكار جيستاو - داني أولمو - بريان فاريناس و أليكس كامبوس.