استقبل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الأربعاء، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر، في إطار التواصل والتنسيق المستمر بين البلدين الشقيقين وتبادل الزيارات رفيعة المستوي للارتقاء بآفاق العلاقات الثنائية والتشاور بشأن تطورات الأوضاع الإقليمية.

وصرح السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الجانبين استهلا اللقاء بالتأكيد على عمق العلاقات الأخوية والروابط الوثيقة التي تجمع البلدين الشقيقين، والحرص المشترك على مواصلة تعزيز مسارات التعاون والتنسيق في مختلف المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة بينهما.

وتناول الجانبان سبل دفع العلاقات الاقتصادية بين مصر وقطر، والبناء على ما تشهده من تطور ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، مع التأكيد على أهمية توسيع نطاق الشراكات الاقتصادية وزيادة حجم التبادل التجاري، وتعزيز الاستثمارات المتبادلة خاصة في ضوء ما تتمتع به الدولتان من إمكانيات كبيرة وفرص واعدة.

وتناول اللقاء التطورات الإقليمية الراهنة، إذ ناقش الجانبان مستجدات الأزمة مع إيران، واستعرضا جهود الوساطة الحثيثة التي تضطلع بها الدولتان مع الشركاء الإقليميين والدوليين لخفض التصعيد واحتواء التوتر، مع التأكيد على أهمية تغليب الحوار والحلول السياسية، ويحفظ أمن واستقرار المنطقة.

وتبادل الجانبان الرؤى بشأن الأوضاع في ليبيا والسودان.