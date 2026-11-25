حذّر مركز فلسطين لدراسات الأسرى، من مخاطر صحية جسيمة تهدد حياة الأسرى في سجون الاحتلال، مع استقبالهم الشتاء الرابع منذ حرب الإبادة في ظل استمرار حرمانهم من الملابس، والأغطية الشتوية، ووسائل التدفئة.

وقال المركز في بيان، اليوم الأربعاء، إن أكثر من 9400 أسير يواجهون ظروفاً مناخية قاسية بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات متتالية دون توفر مستلزمات الوقاية من البرد، وفق وكالة سند.

وأوضح المركز أن هذه المعاناة التي يعيشها الأسرى بدأت منذ إعلان حالة الطوارئ في السجون عقب السابع من أكتوبر 2023، ووقف الزيارات العائلية وإغلاق "الكنتين".

وأضاف أن مواصلة الاحتلال منع طواقم اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة السجون حرمت الأسرى من الإمدادات الشتوية التي كانت تصلهم عبر المنظمة الدولية.

وِأشار إلى تجاهل سلطات السجون لكافة المناشدات الدولية الداعية لتوفير الملابس والأغطية، في سياق سياسة التنكيل المتصاعدة بحقهم.

وكشف المركز أن حرمان الأسرى من التدفئة والملابس فاقم من انتشار الأمراض التنفسية والجلدية في صفوفهم، بالتوازي مع سياسة الإهمال الطبي المتعمد التي رفعت أعداد المرضى ووضعت حياتهم في دائرة الخطر.

من جهته، أوضح مدير المركز رياض الأشقر، بتصريحات تابعتها "وكالة سند للأنباء" أن إدارة السجون صعّدت إجراءاتها العقابية بمصادرة كل مقتنيات الأسرى الشخصية في ظل دخول فصل الشتاء.

وأشار "الأشقر" إلى أن السياسة العقابية تمثلت في: سحب الفرشات والقليل من الأغطية المتوفرة من الغرف والزنازين منذ ساعات الصباح وحتى وقت متأخر من الليل، ما يضاعف من قسوة البرد داخل الزنازين.

وأكد الأشقر أن الأطفال، والنساء، وكبار السن، والمرضى هم الفئات الأكثر عرضة للخطر الشديد جراء البرد وانعدام وسائل التدفئة.

وأشار في الوقت ذاته إلى معاناة المعتقلين الجدد في مراكز التوقيف والتحقيق الذين يُحتجزون لأسابيع بملابسهم الخفيفة التي اعتُقلوا بها من منازلهم في الضفة الغربية، دون مياه ساخنة أو أغطية.

واختتم مركز فلسطين لدراسات الأسرى بيانه بمطالبة المؤسسات الدولية والحقوقية بالتحرك الفوري لحماية الأسرى من تداعيات فصل الشتاء، والضغط على الاحتلال لإلزامه بتوفير وسائل التدفئة والملابس والأغطية الشتوية الكافية لهم.

وتندرج سياسة حرمان الأسرى من مستلزمات الشتاء ضمن منظومة الإجراءات العقابية التي فرضتها إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية منذ أكتوبر 2023، والتي حوّلت الظروف المناخية إلى وسيلة ضغط وتعذيب جسدي ونفسي.

وفي زنازين باردة وخيام ممزقة تتسلل إليها مياه الأمطار، يستقبل الأسرى الفلسطينيون شتاءً آخر بأجساد أنهكها التعذيب والتجويع والحرمان من العلاج، دون أغطية تقيهم البرد أو ملابس تحميهم من قسوة الطقس.

ويقبع في سجون الاحتلال الإسرائيلي نحو 9300 أسير ومعتقل فلسطيني، وفق أحدث المعطيات المنشورة حتى مطلع نوفمبر 2026، بينهم 90 أسيرة، إضافة إلى 1419 معتقلاً يصنفهم الاحتلال تحت مسمى "المقاتلين غير الشرعيين"، في حين لا تشمل هذه الأرقام جميع معتقلي قطاع غزة المحتجزين في المعسكرات العسكرية الإسرائيلية.