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بحث العراق، اليوم الأربعاء، تطوير القدرات التسليحية لقواته المسلحة ورفع مستوى جاهزيتها، وسط مساعٍ لتعزيز قدراته الدفاعية في ظل التوترات الإقليمية.

جاء ذلك خلال اجتماع للجنة العليا للتسليح، ترأسه رئيس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي، وفق بيان لمكتبه الإعلامي نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع".

وأوضح البيان، أن الاجتماع ناقش متطلبات تطوير القدرات التسليحية للقوات المسلحة ورفع مستوى جاهزيتها.

وأكد الزيدي، أن الاهتمام بملف التسليح وتعزيز جاهزية القوات المسلحة يأتي في إطار "المسئولية الوطنية لحماية سيادة العراق وأمنه ومصالح شعبه".

وأشار إلى أن توجهات حكومته تركز على التنمية والبناء والإعمار وتحسين مستوى الخدمات وتوفير متطلبات الحياة الكريمة للمواطنين.

وشدد على أن تعزيز القدرات الدفاعية يمثل ضرورة لحماية هذه المسارات التنموية وتهيئة البيئة الآمنة لاستدامتها.

وأسفر الاجتماع، وفق البيان، عن اتخاذ قرارات وإصدار توصيات لتعزيز قدرات القوات المسلحة والارتقاء بمستوى تجهيزها وجاهزيتها، دون الكشف عن تفاصيلها.

ويأتي الاجتماع في ظل مساعٍ عراقية لتحديث القدرات العسكرية وتنويع مصادر التسليح، ولا سيما تطوير منظومات الدفاع الجوي لتعزيز قدرة البلاد على حماية أجوائها، وسط تصاعد التوترات العسكرية والأمنية في المنطقة.