أطلقت إدارة المرأة بجامعة الدول العربية، بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، حملة إقليمية مشتركة تهدف إلى تعزيز الجهود العربية والدولية الرامية إلى القضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، وتسليط الضوء على أهمية ضمان الوصول إلى العدالة، وتوفير الحماية والدعم للناجيات، وتعزيز المساءلة وإنهاء الإفلات من العقاب.

جاء ذلك في إطار إحياء اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، الذي يوافق الخامس والعشرين من نوفمبر من كل عام، مع الحملة الدولية التي اطلقتها الأمم المتحدة لـ «16 يوماً من الانشطة لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة».

وتأتي هذه الحملة الإقليمية تحت الشعار العالمي لحملة عام 2026: «متحدون لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات: ضمان العدالة، وحماية الناجيات، وإنهاء الإفلات من العقاب»، وبما يتسق مع المحور الإقليمي للحملة «وبعدين؟»، الذي يطرح تساؤلاً محورياً حول الخطوات والإجراءات العملية اللازمة لضمان انتقال الالتزامات والتعهدات إلى واقع ملموس يكفل للنساء والفتيات الحماية والإنصاف والعدالة.

وأكدت إدارة المرأة باجامعة العربية أن مشاركة الجامعة في هذه الحملة تأتي امتداداً لجهودها المتواصلة لدعم وتعزيز العمل العربي المشترك في مجال مناهضة العنف ضد المرأة والفتاة، وترسيخاً للالتزامات العربية ذات الصلة، وفي مقدمتها إعلان القاهرة لمناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة والفتاة، وإعلان مسقط، إلى جانب الإطار الاستراتيجي الإقليمي للقضاء على العنف ضد المرأة والفتاة في المنطقة العربية، الصادر عن لجنة المرأة العربية في فبراير 2026، باعتباره مرجعية إقليمية داعمة لتنسيق الجهود وتعزيز الاستجابات الوطنية والمؤسسية في مجالات الوقاية والحماية والوصول إلى العدالة والمساءلة.

وتتضمن الفعاليات الرمزية المصاحبة للحملة إضاءة مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية باللون البرتقالي، الذي يمثل اللون المعتمد للحملة الدولية، تعبيراً عن التضامن والالتزام المشترك بإنهاء العنف ضد النساء والفتيات، وتجديداً للدعوة إلى تضافر جهود الحكومات والمؤسسات الوطنية والمجتمع المدني والشركاء الإقليميين والدوليين لتحقيق مجتمعات أكثر أمناً وعدالة للمرأة والفتاة.

كما تشمل المبادرة إطلاق سلسلة من المقابلات المصورة القصيرة تحت شعار «وبعدين؟»، بمشاركة ممثلين وقيادات رفيعة المستوى عن جامعة الدول العربية ووكالات الأمم المتحدة الشريكة، إلى جانب عدد من الوزيرات، ورؤساء الآليات المعنية بالمرأة، والشخصيات النسائية رفيعة المستوى من الدول العربية الأعضاء، ممن يشاركن في مقاطع مصورة تسلط الضوء على الجهود الوطنية والتجارب والممارسات العربية الرائدة في مجال مناهضة العنف ضد المرأة والفتاة.