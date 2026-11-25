نظمت جامعة الدول العربية، بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الدورة الإقليمية السنوية للقانون الدولي الإنساني، بمدينة شرم الشيخ، والتي انطلقت بمشاركة ممثلين وخبراء من الدول العربية.

وألقى السفير محند صالح لعجوزي، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون القانونية بجامعة الدول العربية، خلال افتتاح الدورة، كلمة أكد خلالها أهمية استمرار التعاون المثمر بين الجامعة العربية واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والذي يمتد منذ عام 1999، في مجال نشر القانون الدولي الإنساني وتعزيز احترامه.

وأشار إلى أن انعقاد الدورة يأتي في إطار جهود الجامعة العربية وما تواجهه المنطقة العربية من تحديات إنسانية متفاقمة جراء النزاعات المسلحة، مشيرا إلى المأسي الإنسانية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني وحقة في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وفق المرجعيات الشرعية المعترف بها دوليًا، وما يعانيه من قتل ودمار وتهجير قسري وحصار واستهداف للمدنيين والبنية التحتية المدنية، وقيود على وصول المساعدات الإنسانية، بما يمثل انتهاكات جسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأشار إلى دعم جامعة الدول العربية للمبادرة العالمية لتجديد الالتزام السياسي بالقانون الدولي الإنساني، باعتبارها مسارا دوليا مهما لتعزيز احترام القانون الدولي الإنساني وتجديد الالتزام السياسي بها.

وتناولت هذه الدورة مجموعة متكاملة من المحاور القانونية والإنسانية التي تستهدف تعزيز المعرفة بقواعد القانون الدولي الإنساني وآلية تطبيقه في النزاعات المسلحة، ودور الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر واللجنة الدولية للصليب الأحمر في حالات النزاع والعلاقة بين القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان، وحماية الأشخاص والأعيان المدنية والقواعد المنظمة لسير العمليات العدائية، والتحديات المعاصرة المرتبطة بتطور طبيعة الحروب بما في ذلك الفضاء السيبراني والذكاء الاصطناعي.

واختتم بالتأكيد على أن تعزيز دور الجامعة العربية في ترسيخ القانون الدولي الإنساني يمثل استثمارًا في حماية الإنسان وصون كرامته وتعزيز السلم والأمن والاستقرار في الوطن العربي، وأن احترام القانون الدولي يجب أن يكون مسئولية مشتركة وأولوية لا تقبل التأجيل.