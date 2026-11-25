وقّع لبنان وفرنسا، اليوم الأربعاء، بروتوكول تفاهم لتعزيز التعاون في تحديث مرفأ بيروت ورقمنته وتطوير منظومتي الأمن والحوكمة فيه، ضمن مساعٍ لتعزيز قدرته التشغيلية والتنافسية ودوره في حركة التجارة والنقل الإقليمية والدولية.

وقالت وزارة الأشغال العامة والنقل اللبنانية، في بيان اليوم، إن البروتوكول وقّعه رئيس مجلس إدارة مرفأ بيروت ومديره العام مروان النفّي، والمدير العام للوكالة الفرنسية للتعاون الفني الدولي "إكسبرتيز فرانس" جيريمي بيليه، في العاصمة باريس.

وجرت مراسم التوقيع بحضور وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، والمبعوث الخاص للرئيس الفرنسي المعني بمبادرة الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا (IMEC) جيرار ميستراليه، وسفير لبنان لدى فرنسا ربيع الشاعر.

وأوضحت الوزارة، أن الاتفاق يهدف إلى تطوير التعاون في مجالات تحديث المرفأ ورقمنته وتعزيز أمنه وحوكمته، كما يمهّد لإطلاق مشاريع مشتركة مستقبلية تواكب خطط تطويره وترسخ موقعه ضمن شبكات التجارة الدولية.

وخلال مراسم التوقيع، قال رسامني، إن رؤية الوزارة "تتجاوز تحديث البنى التحتية إلى إعادة تموضع لبنان في قلب حركة التجارة الإقليمية والدولية".

وأشار إلى أن هذه الرؤية تشمل إعادة تشغيل مطار القليعات شمالي البلاد، وتوسعة مرفأي بيروت وطرابلس وتحديثهما، بما يعزز القدرة التنافسية للبنان ويكرس دوره منصة إقليمية للنقل والتجارة والخدمات اللوجستية.

وثمّن الوزير الدعم الفرنسي للبنان، مشددًا على أهمية الجهود الرامية إلى إدماج البلاد في الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا، معتبرًا أن ذلك يشكل قيمة مضافة للبنان والممر على حد سواء.

وقال رسامني، إن "طموحنا هو بناء لبنان منفتح على العالم واستعادة دوره التاريخي كحلقة وصل بين الشرق والغرب".

من جانبه، وصف بيليه بروتوكول التفاهم بأنه "محطة مهمة" في الشراكة مع مرفأ بيروت، موضحًا أنه يتيح ترسيخ دعم الوكالة الفرنسية للمرفأ على المدى الطويل، وتعبئة الخبرات الفرنسية والأوروبية في القطاعين العام والخاص بصورة أكثر فاعلية لدعم عملية تحديثه.

بدوره، قال النفّي، إن الوكالة الفرنسية واكبت إدارة المرفأ منذ تسلّمها مسؤولياتها، وأسهمت في دعم رؤيتها التطويرية، ولا سيما في إعداد المخطط التوجيهي للمرفأ وتعزيز أمنه ورقمنته، إلى جانب التنسيق مع الاتحاد الأوروبي.

وأضاف: "لولا دعم إكسبرتيز فرانس، لما تمكّنا من تحقيق كل هذه الإنجازات هذا العام، وبهذه السرعة القياسية".

مشروعان لتعزيز التحديث والأمن

وبحسب بيان الوزارة، يؤطر بروتوكول التفاهم التعاون ضمن مشروعين تنفذهما الوكالة الفرنسية حاليًا، أولهما مشروع الدعم الفني (FEXTE)، بقيمة 489 ألف يورو، بتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية، من اعتمادات المديرية العامة للخزانة الفرنسية.

ويشمل المشروع مواكبة تحديث المرفأ ورقمنته وتعزيز حوكمته، من خلال إعداد دفتر الشروط الخاص بمناقصة إنشاء نظام رقمي لتبادل المعلومات بين الجهات العاملة في المرفأ (Port Community System)، وإعداد المخطط التوجيهي، فضلًا عن تطوير الحوكمة المرفئية.

ويتعلق المشروع الثاني، بالأمن البحري، وتبلغ قيمته الإجمالية 12.5 مليون يورو بتمويل من الاتحاد الأوروبي، يُخصص منها نحو 1.2 مليون يورو لتعزيز أمن مرفأ بيروت، خصوصًا تأمين مداخله الأربعة وتطوير آليات مراقبة حركة الأشخاص والمركبات والبضائع.

ووفق الوزارة، يتيح المشروعان الاستعانة بخبرات فرنسية متخصصة في الإدارة والأمن المرفئيين، فيما تتولى "إكسبرتيز فرانس" ضمان التكامل بينهما، بالتنسيق مع الوكالة الفرنسية للتنمية والمديرية العامة للخزانة الفرنسية والسفارة الفرنسية في لبنان.

الممر الاقتصادي وإعادة تموضع لبنان

وأشار البيان، إلى أن بروتوكول التفاهم يمهّد لتطوير مشاريع مشتركة مستقبلية تواكب الرؤية الاستراتيجية لتطوير مرفأ بيروت، وتعزز موقعه ضمن شبكات النقل والتجارة الدولية، في ضوء الفرص الاقتصادية والتجارية واللوجستية التي قد يتيحها انضمام لبنان إلى الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا.

وتأتي الخطوة في إطار مساعي لبنان لتطوير بنيته التحتية للنقل والخدمات اللوجستية، وتعزيز دور مرافئه في حركة التجارة الإقليمية والدولية.

وتُعد "إكسبرتيز فرانس" الوكالة الفرنسية العامة للتعاون الفني الدولي، وهي تندرج ضمن مجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية، وتتولى تصميم وتنفيذ مشاريع لدعم السياسات العامة وتحقيق التنمية المستدامة في قطاعات عدة، أبرزها الحوكمة والأمن والمناخ والصحة والتعليم.



