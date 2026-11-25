اتهمت إيران، إسرائيل بمحاولة تضليل الولايات المتحدة ودفعها إلى الانخراط في حرب جديدة ضد طهران، عبر الترويج لاتهامات بشأن تطوير إيران أسلحة كيميائية وإخفائها داخل منشآت لصناعة الأدوية.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن إسرائيل تسعى إلى جر الولايات المتحدة إلى مواجهة عسكرية جديدة لخدمة أهدافها؛ وذلك ردًا على اتهامات وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بأن طهران تعمل على تطوير أسلحة كيميائية.

وأضاف عراقجي، في منشور عبر منصة «إكس»، أن الاتهامات الإسرائيلية تهدف إلى خداع واشنطن ودفعها إلى خوض حرب أخرى نيابة عن إسرائيل، معتبرًا أن هذه المزاعم تأتي في إطار محاولات لتبرير تصعيد عسكري جديد ضد بلاده.

وكان كاتس قد اتهم إيران، أمس الثلاثاء، بالعمل على تطوير أسلحة كيميائية، مؤكدًا أن إسرائيل لن تسمح لطهران بامتلاك هذه القدرات، كما أشار إلى احتمال توجيه ضربة استباقية لمنعها من تحقيق ذلك.

ونفت طهران مرارًا الاتهامات المتعلقة بتطوير أسلحة كيميائية، إذ وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، في تصريحات سابقة، هذه المزاعم بأنها «احتيالية»، محذرًا من استخدامها لتبرير توسيع نطاق الحرب ضد إيران.

وتأتي هذه الاتهامات المتبادلة وسط تصاعد التوتر بين طهران وتل أبيب، وتزايد المخاوف من تجدد المواجهة العسكرية، في ظل استمرار الخلافات بشأن البرنامجين النووي والصاروخي الإيرانيين.