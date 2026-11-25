أكد مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لشئون عقود الاستثمار سعيد عرفة، تنفيذ حزمة من التعديلات التشريعية والإجرائية التي تستهدف إحداث نقلة نوعية في بيئة الاستثمار وتحسين مناخ ممارسة الأعمال، بما يسهم في تبسيط الإجراءات، وتسريع الخدمات، وتعزيز الضمانات والحماية للمستثمرين، وذلك في إطار جهود الدولة لتهيئة بيئة أعمال أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأوضحت عرفة، خلال المؤتمر الصحفي الذى عقد اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، اليوم الأربعاء، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى والعديد من الوزراءوالمسئولين، أن أبرز هذه الإجراءات تتمثل في تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، من خلال تعديل أو إلغاء أو استحداث ما يزيد على 45 مادة، بإجمالي 48 تعديلاً، إلى جانب استحداث مادة لتوفيق الأوضاع، مشيرة إلى أن هذا التعديل يُعد ثاني أكبر تعديل للائحة التنفيذية منذ صدورها عام 1982، وأكبر تعديل تشهده اللائحة دون إجراء تعديل على القانون ذاته.

وأضاف أن الحزمة تضمنت إصدار دليل القواعد والإجراءات الخاصة بأعمال التقييم، بما يضع إطاراً أكثر وضوحاً وانضباطاً لعمليات التقييم، من خلال تحديد توقيتات زمنية لكل مرحلة من مراحل الإجراءات، وإسناد أعمال التقييم إلى خبراء متخصصين، مع تولي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة التحقق من نتائج التقييم خلال مدد محددة، فضلاً عن استحداث فصل مستقل ينظم إجراءات تقييم الشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، وتنظيم تحويل المنشآت الفردية إلى أحد الأشكال القانونية للشركات.

وفيما يتعلق بتعزيز دور اتفاقيات الشركاء والمساهمين، أشار إلى تعديل الكتاب الدوري رقم (23) لسنة 2019، بما يحسم الإطار المنظم للاتفاقيات المبرمة قبل تأسيس الشركات وبعده، ويعزز الاعتراف بهذه الاتفاقيات باعتبارها جزءاً من النظام الأساسي للشركة ومكملاً له، بما يوفر حماية أكبر لحقوق الشركاء والمساهمين ويحد من أوجه الخلاف بشأن الالتزامات المتبادلة بينهم.

كما تضمنت الإجراءات تنظيم عقود التمويل القابلة للتحويل إلى حقوق ملكية، من خلال قرار مجلس إدارة الهيئة بإنشاء سجل لقيد هذه العقود، ووضع إطار واضح لزيادة رأس مال الشركات من خلال أرصدتها الدائنة الناشئة عنها، مع تحديد مدة خمسة أيام عمل للبت في الإجراءات المرتبطة بها.

وأوضح أن التيسيرات شملت كذلك توسيع نطاق الشركات التي يجوز لها إصدار سندات قبل اكتمال سداد رأس المال، بحيث لا يقتصر الأمر على الشركات العاملة في الأنشطة العقارية والائتمان العقاري، وإنما يمتد ليشمل قطاعات الصناعة والسياحة والزراعة والطاقة، بما يتيح فرصاً أوسع لتنويع مصادر التمويل ودعم التوسع الاستثماري.

وفي إطار تيسير إجراءات الطرح العام، تم تخفيف اشتراطات تغطية الاكتتاب، بالاكتفاء بتغطية 50% من الأسهم بدلاً من اشتراط تغطيتها بالكامل، إلى جانب إلغاء اشتراط طرح 49% من الأسهم للمستثمرين المصريين، وتحقيق المساواة الكاملة بين المستثمرين.

كما تضمنت الحزمة تبسيط إجراءات انعقاد الجمعيات العامة للشركات، من خلال تقليص مدة الإخطار وتجميد قيد نقل الأسهم إلى ثلاثة أيام فقط بالنسبة للراغبين في حضور الجمعية، بدلاً من الإجراءات السابقة التي كانت تتطلب إخطاراً قبل 21 يوماً، مع استمرار وقف القيد وفق الضوابط المقررة خلال المدة المحددة.

وأكد أن هذه الإصلاحات تستهدف إرساء منظومة أكثر كفاءة ومرونة في التعامل مع الشركات والمستثمرين، من خلال ثلاثة محاور رئيسية تتمثل في تعزيز وضوح القواعد والإجراءات، وتقليص الوقت اللازم للحصول على الخدمات، وتوفير حماية وضمانات أقوى للمستثمرين، بما يدعم نمو القطاع الخاص ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على جذب المزيد من الاستثمارات.