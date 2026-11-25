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قال أحد شهود العيان بمنطقة الوراق، إن حريقا نشب بإحدى السيارات التابعة للبترول مشيرا إلى أن الحريق طال عدد كبير من السيارات بالطريق الدائري.

وأوضح شاهد العيان في تصريحاته لـ"الشروق" أن السيارة كانت محملة بمواد بترولية يرجح أنها اسطوانات غاز وحدث انفجار بالقرب من منزل شارع 10 بمنطقة الوراق اتجاه الهرم وشب الحريق الهائل بالسيارة.

وأضاف أنه بمجرد الانفجار تطايرت ألسنة اللهب على السيارات الموجودة على الطريق وشب حريق بعدد كبير منها تباينت بين سيارات ملاكي وسيارات ميكروباص في وجود مستقليها.

شب حريق هائل بسيارة نقل محملة بأسطوانات غاز بالطريق الدائرى بنطاق منطقة الوراق اتجاه الهرم قبل مترو القومية، فيما سادت حالة من الهلع بين السيارات المارة على الطريق.

فيما انتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ لمحاولة السيطرة على الحريق.

البداية جاءت بتلقي غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد اشتعال حريق بسيارة نقل نطاق منطقة الوراق.

انتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وجاري محاولة محاصرة ألسنة اللهب ومحاولة إخماده.