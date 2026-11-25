تتجه دول أوروبية متاخمة لروسيا إلى تشديد الإجراءات الأمنية وفرض قيود متزايدة على حركة العبور عبر حدودها الشرقية، في ظل تصاعد التوترات مع موسكو وتنامي المخاوف من أنشطة التجسس والتخريب والهجمات الهجينة، إلى جانب اتهامات باستخدام الهجرة غير النظامية وسيلة للضغط على الدول الأوروبية.

وجاءت إستونيا في أحدث حلقات هذا التوجه، بعدما قررت تعليق حركة العبور عبر جميع معابرها البرية مع روسيا لمدة ستة أشهر، اعتبارا من الأول من ديسمبر المقبل، في خطوة تعكس اتساع نطاق الإجراءات الأمنية الأوروبية على الحدود مع موسكو.

ووفقا لما أوردته صحيفة «الإندبندنت» البريطانية، فإن القرار الإستوني يأتي في وقت تتزايد فيه المخاوف من الأنشطة الروسية العدائية، وسط اتهامات من تالين لموسكو بالوقوف وراء عمليات تخريب واستهداف منشآت مرتبطة بالصناعات الدفاعية.

- إستونيا.. أحدث حلقات تشديد الحدود

وأعلنت الحكومة الإستونية تعليق حركة العبور عبر المعابر البرية الخمسة مع روسيا، وهي نارفا - 1 ونارفا - 2 وكويدولا ولوهاما وساتسي، اعتبارا من الأول من ديسمبر، على أن تعيد تقييم القرار بعد مرور ستة أشهر، وفقاً للتطورات الأمنية.

وبررت تالين الخطوة بضرورة حماية الأمن القومي والنظام العام، مشيرة إلى تعرض شركات عاملة في قطاع الصناعات الدفاعية لهجمات خلال العام الجاري، قالت أجهزة الأمن الإستونية إن أجهزة الاستخبارات العسكرية الروسية تقف وراء تدبيرها.

وتصاعدت حدة التوتر عقب محاولة إحراق شركة «ثريود سيستمز» المتخصصة في تصنيع الطائرات المسيرة الدفاعية بالقرب من العاصمة تالين، وهي الواقعة التي اتهمت إستونيا الاستخبارات العسكرية الروسية بالوقوف وراءها، بينما نفت موسكو هذه الاتهامات.

ولا يقتصر تأثير القرار على حركة التنقل اليومية، إذ يهدد بتعقيد حركة الأفراد الذين تربطهم علاقات عائلية واجتماعية على جانبي الحدود، لا سيما في مدينة نارفا، التي تمثل إحدى أبرز نقاط العبور بين البلدين، ويقطنها عدد كبير من الناطقين بالروسية.

وفي المقابل، لن يشمل التعليق حركة الشحن بالسكك الحديدية، التي ستستمر وفق القيود والترتيبات القائمة، مع إخضاعها للرقابة الجمركية.

- فنلندا.. إغلاق مستمر منذ 2023

وسبقت فنلندا جارتها الإستونية إلى اتخاذ إجراءات أكثر تشددا، بعدما أغلقت جميع المعابر البرية على حدودها مع روسيا في ديسمبر 2023، على خلفية اتهامات لموسكو بتسهيل تدفق المهاجرين وطالبي اللجوء إلى الأراضي الفنلندية، في محاولة للضغط على هلسنكي.

وبررت الحكومة الفنلندية القرار بمخاوف تتعلق بالأمن القومي، معتبرة أن تدفق المهاجرين عبر الحدود يمثل شكلاً من أشكال استخدام الهجرة أداة للضغط السياسي، وهو ما نفته موسكو.

واستمر إغلاق الحدود رغم مرور سنوات على اتخاذ القرار، في ظل استمرار المخاوف الأمنية، واتجاه هلسنكي إلى تعزيز بنيتها الحدودية، بما في ذلك إقامة سياج أمني على أجزاء واسعة من الحدود مع روسيا.

- لاتفيا وليتوانيا وبولندا.. قيود على الحدود الشرقية

ولم يقتصر تشديد الإجراءات على فنلندا ودول البلطيق، إذ اتجهت لاتفيا وليتوانيا وبولندا أيضاً إلى تعزيز الرقابة على حدودها الشرقية، في إطار مخاوف أوسع تتعلق بالتهديدات الأمنية والأنشطة غير المشروعة ومحاولات استغلال حركة المهاجرين.

وفي لاتفيا، فرضت السلطات قيودا على حركة العبور في عدد من المعابر الحدودية، إذ اقتصرت الحركة في ثلاثة معابر على المركبات، بالتوازي مع تعزيز انتشار حرس الحدود وتطوير البنية التحتية الأمنية.

كما عززت ليتوانيا إجراءات المراقبة على حدودها الشرقية، في حين فرضت بولندا تدابير أمنية مشددة على حدودها مع بيلاروسيا، شملت إنشاء منطقة عازلة وفرض قيود مؤقتة على بعض إجراءات اللجوء، في مواجهة ما تصفه وارسو بمحاولات استخدام المهاجرين للضغط على الاتحاد الأوروبي.

وتعكس هذه الإجراءات توجها أوروبيا أوسع نحو التعامل مع الحدود الشرقية باعتبارها قضية أمن قومي، وليس مجرد نقاط عبور تجارية أو مدنية، خصوصاً منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022.

- موسكو ترفض الاتهامات وتحذر من «ستار حديدي جديد»

وترفض روسيا الاتهامات الأوروبية بشأن تورطها في أنشطة التخريب والتدخلات الأمنية، وتعتبر القيود المفروضة على الحدود محاولة لعزلها عن محيطها الأوروبي.

ووصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا الخطوة الإستونية بأنها محاولة لإقامة «ستار حديدي جديد» بين روسيا وأوروبا، محذرة من أن موسكو ستتخذ إجراءات سياسية ودبلوماسية لحماية مصالحها الوطنية إذا مضت تالين في تنفيذ القرار.

بينما تواصل الدول الأوروبية تعزيز إجراءاتها الأمنية على الحدود الشرقية، تزداد مؤشرات اتساع الفجوة السياسية والأمنية بين الاتحاد الأوروبي وروسيا، بما يضع مستقبل حركة التنقل والتبادل الحدودي بين الجانبين أمام تحديات متزايدة.