أوضحت شركة الأتوبيس الترددي (BRT) أنه نظرا لقيام الجهات المختصة بغلق عدد من المناطق بالطريق الدائري، إثر نشوب حريق بالاتجاه القادم من التجمع في اتجاه الإسكندرية الزراعي، فقد تأثرت حركة السير بالطريق، الأمر الذي دفع عددا من المواطنين إلى الاعتماد على الأتوبيس الترددي كوسيلة بديلة للتنقل، في ظل تعذر الحركة على الطريق الدائري.

وقالت الشركة، في بيان لها اليوم الأربعاء، إن هذا التحدي ترتب عليه زيادة ملحوظة في أعداد الركاب، وحدوث تكدسات بعدد من المحطات، منوهة إلى تفعيل الشركة خطة الطوارئ المعدة مسبقا، واتخاذ الإجراءات التشغيلية اللازمة للتعامل مع الموقف والعمل على تخفيف الكثافات والازدحام بالمحطات، بما يضمن استمرار تقديم الخدمة للمواطنين.

وقدمت الشركة اعتذارها للركاب عن أي تأخيرات أو تكدسات خارجة عن إرادتها، نتيجة الظروف الطارئة المشار إليها، مؤكدة حرصها الدائم على انتظام الخدمة وتقديم أفضل مستوى من الخدمات لمستخدمي الأتوبيس الترددي.