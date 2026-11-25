قال حسين عبداللطيف، المدير الفني لمنتخبنا الوطني للناشئين، إن المنتخب حقق هدفه الأول في منافسات كأس العالم تحت 17 عامًا في قطر، بالتأهل للأدوار الإقصائية، كما أكد أنه سيغلق صفحة مرحلة المجموعات سريعًا، من أجل الاستعداد بأفضل صورة لمواجهة دور الـ 32.

وتأهل المنتخب المصري للدور الثاني، بعد اكتساح نظيره البنمي بأربعة أهداف مقابل هدف، في ختام الدور الأول، ليحتل وصافة المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، بعد الفوز على قطر في الجولة الثانية.

وأضاف عبداللطيف: "حققنا هدفنا الأول في كأس العالم، رغم أن الهدف الأساسي تمثل في صدارة المجموعة، لكن الظروف حالت دون ذلك، بعد الطرد المبكر أمام اليونان في الجولة الأولى".

وواصل المدير الفني لمنتخبنا الوطني للناشئين: "سنغلق صفحة الدور الأول سريعًا، قبل العودة للاستعداد لمشوار الأدوار الإقصائية".

ومن المنتظر أن يتحدد منافس منتخب مصر في الدور الـ 32 بعد غد الجمعة، عقب نهاية منافسات الدور الأول بكأس العالم للناشئين، حيث يتم ترتيب المنتخبات وفقًا لنتائجها في مرحلة المجموعات