أعلنت وزارة الصحة، وفاة 21 شخصا وإصابة 15 آخرين حتى الآن في حصر اولي، بحادث حريق الوراق المروع.

وذكرت الوزارة في بيان مساء الأربعاء، أن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، يتابع التداعيات الصحية لحادث الحريق الذي اندلع أعلى نفق عشرة بحي الوراق في منطقة إمبابة بمحافظة الجيزة، حيث وجّه برفع درجة الاستعداد في المستشفيات الواقعة في الزمام الجغرافي لموقع الحادث.

وأوضحت الوزارة أنه يشارك في عمليات الإنقاذ 39 سيارة إسعاف، مشيرةً إلى أن الحادث أسفر حتى الآن عن إصابة 15 شخصًا تم نقلهم إلى مستشفيات: زايد التخصصي، وإمبابة العام، والوراق المركزي، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 21 حالة وفاة في حصر أولي.

وذكرت الوزارة الصحة والسكان أنها تواصل متابعة الموقف عن كثب، والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.

وتقدمت الوزارة بخالص العزاء لأهالي المتوفين، متمنيةً الشفاء العاجل للمصابين، وجارٍ استكمال المتابعة.