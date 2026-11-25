أعلنت ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻟﺴﻜﻚ ﺣﺪﻳﺪ ﻣﺼﺮ، حاجتها لتعيين 162 للعمل بوظيفة مهندس ثالث من الذكور فقط.

وأوضحت أنه مطلوب للتوظيف بالمسميات الآتية (مهندس إشارات – مهندس ميكانيكا – مهندس كهرباء – مهندس سكة – مهندس حركة) بمختلف التخصصات بالمحافظات، وكذلك تعيين 593 بوظيفة مساعد قائد قطار ممتاز ثالث من الذكور فقط بالمحافظات طبقا لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

واشترطت الهيئة، بحسب بيانها اليوم، ﻓﻴﻤﻦ ﻳﺘﻘﺪﻡ ﻟﻠﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﻤﻌﻠﻦ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:

1- أن يكون المتقدم لوظيفة مهندس ثالث حاصل على بكالوريوس هندسة بتقدير مقبول على الأقل في إحدى التخصصات الآتية (ميكانيكا "قوى- انتاج " / مدني / مساحة / كهرباء " قوى – إلكترونيات- اتصالات ") وفقا للوارد بكل وظيفة وأن يكون مقيد بنقابة المهندسين.

2- ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻡ لوظيفة مساعد قائد قطار ممتاز ثالث حاصل على بكالوريوس من إحدى الكليات / المعاهد التكنولوجية أو التعليم الصناعي نظام الأربع سنوات الدراسية المصرية بتقدير مقبول على الأقل في إحدى التخصصات الآتية ( ميكانيكا أو كهرباء ) .

3 - اﺟﺘﻴﺎﺯ ﺍﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ والتدريبات وفقا ﻟﻠﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ.

4 - ﺍﺟﺘﻴﺎﺯ ﺍﻟﻜﺸﻒ ﺍﻟﻄﺒﻲ ﻭﺗﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﻤﺨﺪﺭﺍﺕ ﻟﻤﻦ ﺍﺟﺘﺎﺯﻭﺍ ﺍﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ.

5 - ﻳﺠﺐ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﻜﺎﺋﻦ ﺑﻬﺎ ﻣﺤﻞ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻡ وفقا ﻟﻠﺜﺎﺑﺖ ﺑﺒﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺮﻗﻢ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ.

6 - ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ متمتعا ﺑﺎﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ.

7- ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺍﻟﺴﻴﺮﺓ، ﺣﺴﻦ ﺍﻟﺴﻤﻌﺔ.

8- ﺃﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﺳﺒﻖ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﺔ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﺟﻨﺎﻳﺔ ﺃﻭ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﻣﻘﻴﺪﺓ ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻣﺨﻠﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻑ ﺃﻭ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ.

9- ﺃﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﺳﺒﻖ ﻓﺼﻠﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺑﺤﻜﻢ ﺃﻭ ﻗﺮﺍﺭ ﺗﺄﺩﻳﺒﻲ ﻧﻬﺎﺋﻲ.

10- ﺃﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﺳﻦ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻡ ﻋﻦ (30) عاما ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺍﻹﻋﻼﻥ.

11- ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻡ ﻟﻠﻮﻇﻴﻔﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻛﻮﺭ ﻓﻘﻂ نظرا ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ.

وأشارت الهيئة إلى أن المستندات المطلوبة يحب أن تكون جميعها أصلية ملونة وبصيغة JPG وهي :

1- صورة شخصية حديثة للمتقدم .

2- ﺃﺻﻞ ﻭﺻﻮﺭﺓ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺮﻗﻢ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﺳﺎﺭﻳﺔ (ﺍﻟﻮﺟﻬﻴﻦ) .

3- صحيفة حالة جنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ( وجهين بسبب الأحوال ) .

4- المؤهل الدراسي .

5- شهادة ميلاد حديثة .

6- الموقف من الخدمة العسكرية .

7- كارنيه القيد بنقابل المهندسين ساري لوظيفة مهندس ثالث .

وأوضحت أنه ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻟﻺﻋﻼﻥ إلكترونيا ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ (ﺑﻮﺍﺑﺔ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ) اعتبارا ﻣﻦ 29 نوفمبر الجاري حتى 13 ديسمبر القادم على الرابط التالي: http://jobs.caoa.gov.eg.