كشف كتاب جديد يستند إلى مقتطفات من المذكرات الشخصية للبابا فرنسيس الراحل جوانب من حياته الداخلية، مسلطًا الضوء على مخاوفه وشكوكه وصراعاته النفسية والروحية، إلى جانب نظرته إلى السلطة والعمل والموت، وذلك من خلال تدوينات بدأها عام 1992، قبل انتخابه بابا للفاتيكان، واستمر في كتابتها على مدى عقود.

وبدأ البابا فرنسيس تدوين مذكراته في أواخر عام 1992، عندما كان يشغل منصب أسقف مساعد في بوينس آيرس، إذ شرع - وكان اسمه خورخي ماريو برجوليو آنذاك - في تسجيل خواطره وتأملاته في مفكرة سنوية ذات غلاف جلدي أسود، وعلى مدى العقود الثلاثة التالية، واصل الكتابة بصورة متقطعة، مسجلًا مخاوفه وشكوكه وصراعاته الشخصية، حتى بعد انتخابه بابا للفاتيكان عام 2013.

ولم يكن فرنسيس يواظب على تسجيل تفاصيل حياته باستمرار؛ إذ لم يكتب سوى 86 صفحة قبل انتخابه بابا عام 2013، ثم أضاف إليها 55 صفحة أخرى فقط بعد توليه قيادة الكنيسة الكاثوليكية الرومانية.

ومع ذلك، بدا أنه يدرك قيمة هذه المذكرات، رغم محدودية ما دوّنه فيها.

وقال الكاردينال المسئول الأبرز عن متابعة الشئون العقائدية في الفاتيكان، فيكتور مانويل فرنانديز، إن البابا أطلعه ذات مرة على مذكراته، ويبدو أن الكاردينال فرنانديز، الذي كان ولا يزال أحد أبرز المدافعين عن البابا فرنسيس ومؤيديه، قد فهم من ذلك أن البابا يرغب في إتاحة تأملاته الشخصية للجمهور، ولهذا أصدر كتابًا في الرابع والعشرين من شهر نوفمبر الجاري استند فيه إلى تلك المذكرات، حمل عنوان «المذكرات الخاصة للبابا فرنسيس».

وقد يشعر بخيبة أمل كل من يأمل في أن تكشف اليوميات عن رؤى جديدة بشأن القرارات البابوية المثيرة للجدل، أو حتى أن تتضمن بعض الأخبار والوقائع الشخصية عن الحاشية الواسعة للبابا من الكرادلة والمقربين منه؛ إذ أوضح الكاردينال فرنانديز في كتابه: "إن أكثر المسائل سرية كُتبت باستخدام شفرات ورموز لا يمكننا فكها، ولا ينبغي لنا أن نفعل ذلك".

كما أجرى الكاردينال تعديلات على المذكرات - التي تربّعت على قوائم مبيعات أمازون فور صدورها - فلم يلتزم بترتيبها الزمني، وحذف في حالات كثيرة السياقات المحيطة بما ورد فيها، ومع ذلك، وبإرشاد من الكاردينال فرنانديز، يستطيع القراء إلقاء نظرة على بعض أكثر مخاوف فرنسيس وصراعاته الحميمية، فضلًا عن فهم أعمق للسمات التي أسهمت في تشكيل صورته العامة.

وفيما يلي أبرز ما جاء في الكتاب كما نقلته صحيفة "النيويورك تايمز":

الشك في الذات

تحدث فرنسيس كثيرًا عن أنه عانى لحظات من الضعف الإنساني، وإن ذلك كان يسبب له الألم، وقال في 18 أبريل 2010: "سمح لي الرب بأن أرى مدى عظمة ما في داخلي من دناءة، رأيت كم مرة أسمح فيها لمشاعر الاحتقار والحسد والكبرياء بأن تسيطر عليّ، وإنني لأشعر بخجل شديد".

وفي 30 ديسمبر 2022، أعرب عن استيائه من "خورخي المتكبر" أو"الساخر" أو "الذي يخدع نفسه"، وأشار في مناسبات أخرى إلى شعوره بعدم الكفاءة في أداء رسالته الدينية.

وفي الكتاب، صور الكاردينال فرنانديز وعي البابا بإخفاقاته الشخصية باعتباره ضربًا من الشجاعة، قائلا إن اعترافه الصادق بما يراه من عيوب في نفسه كان له أثر علاجي ومطمئن ومحرر لقلبه، كما حال في الوقت نفسه دون إدانته للآخرين.

إدمان العمل

كان فرنسيس مدفوعًا بإحساس عميق بالرسالة التي يؤديها، وبانضباط اكتسبه خلال سنوات تكوينه الأولى؛ إذ قال في 4 ديسمبر 1994، عندما كان لا يزال رئيس أساقفة: "هناك دافع قوي إلى عدم الاحتماء خلف جدول زمني، بل أن أكون متاحًا لأي شيء يُطلب مني"، وبعد انتخابه بابا، واصل العمل وفق جدول مرهق، رغم المشكلات الصحية التي أدركته في نهاية المطاف.

وكان فرنسيس يبلغ 76 عامًا عندما انتُخب بابا، وكان عازمًا على استثمار فترة توليه المنصب إلى أقصى حد، لأنه كان يعتقد أنه لن يبقى فيه طويلًا، ويتكرر هذا الاعتقاد في مواضع عديدة من مذكراته.

وأشارت المقتطفات إلى أنه لم يكن يخشى الموت، لكنه أصبح يشعر بالضيق مع مرور السنوات عندما كان الآخرون يتعاملون معه باعتباره رجلًا مسنًا.

وعن أحد المواقف التي جمعته بأحد الأشخاص، قال في 31 يوليو 2011: "قال لي ثلاث مرات إنني رجل عجوز، إنه أول شخص يجرؤ على قول ذلك لي وعليّ أن أتحمل الأمر".

الشيطان

وتضمنت المذكرات إشارات عدة إلى الشيطان، فضلًا عن رؤى تتعلق بالجحيم، وفي آخر تدوينة له، كتبها في 18 أغسطس 2024، أي قبل وفاته بثمانية أشهر، قال فرنسيس: "بينما كنت أستعرض حياتي سريعًا، رأيت لحظات كان الشيطان حاضرًا فيها".

وأضاف: "شعرت بدعوة الرب إلى أن أكون أكثر انتباهًا وحذرًا، وألا أستسلم لحضوره" وتابع: "أتوسل إلى السيدة العذراء أن تحميني وتساعدني".

وفي أكثر المقاطع إثارة في المذكرات، كشف البابا فرنسيس أنه مر بثلاث تجارب، قال إنه رأى خلالها الشيطان في صورة مادية، مؤكدًا أنه لا يشك في حقيقة ما شاهده، وتعود التجربتان الأوليان إلى الفترة التي كان يشغل فيها منصب رئيس أساقفة بوينس آيرس، إذ قال إنه رأى الشيطان للمرة الأولى من نافذة سيارته أثناء عودته إلى منزله، واصفًا عينيه بأنهما كانتا "مهددتين، وفي الوقت نفسه تحملان شيئًا من الإغراء"، وهي نظرة قال إنه لم يستطع نسيانها.

أما المرة الثانية، فوقعت داخل كنيسة صغيرة تابعة للرهبنة الكرملية، أثناء إقامة قداس، إذ قال إنه رآه بعينين متقدتين كالنار، وإن نظرته كانت أشد قوة من المرة الأولى، وشبّهها بومضات اللهب.

وأضاف أنه حاول الاقتراب منه، لكنه فرّ ممسكًا بالمسبحة.

وأوضح فرنسيس أن ما شاهده في المرتين لم يكن مرتبطًا بمواقف محرجة أو إغراءات مباشرة، بل وصفه بأنه حضور غامض يثير الفضول.

أما التجربة الثالثة، فقال فرنسيس إنها وقعت في روما، خلال اجتماع عقده عقب عودته من رحلته إلى تشيلي عام 2018، إذ قال: "رأيت الشيطان وسمعت صوته، منتصرًا ومستحوذًا على كل شيء، وهو يقول: الآن حصلت على كل ما أردته".

وأضاف أنه لم يستطع نسيان نبرة صوته القوية والخشنة، مشيرًا إلى أن الرب منحه فرصة للتحرر من تلك المواجهات، لكن أثرها ظل عالقًا في ذاكرته

وفي تدوينة أخرى بتاريخ 7 يونيو 2018، تحدث عن تجربة وصفها بأنها رؤية لمدخل الجحيم، قائلًا إنه رآه في الليلة السابقة أثناء استعداده للنوم، وإنه أطل ليرى ما بداخله، لكنه شعر بالرعب، فتمسك بالمسبحة باعتبارها سلاحًا يحميه.

وربط الكاردينال فيكتور مانويل فرنانديز، الذي أعد الكتاب، هذه الرؤية بما وصفه بالإغراء الوثني، موضحًا أن المقصود به ليس الانغماس في الملذات، بل الابتعاد عن الإله الحقيقي وعبادة الأصنام، أو عبادة الذات، معتبرًا أن أخطر صور هذا الإغراء تتمثل في إساءة استخدام السلطة.

وتنسجم هذه التأملات مع الرسائل التي ظل فرنسيس يوجهها طوال فترة حبريته، إذ تحدث مرارًا عن الحضور الخبيث للشيطان في العالم، وفي عام 2015، قال إن الشيطان يعاقب المكسيك بالعنف.

وفي وثيقة دينية أصدرها البابا فرنسيس عام 2018 بعنوان «افرحوا وابتهجوا»، تناولت الدعوة إلى القداسة في الحياة اليومية، أشار إلى أن بعض الأمراض، مثل الصرع، كان يُعتقد في العصور الكتابية أنها ناتجة عن استحواذ الشيطان على المصابين بها.

لكنه حذّر في الوقت نفسه من اختزال جميع الروايات الواردة في الإنجيل عن تدخل الشيطان في العالم إلى مجرد حالات مرضية أو اضطرابات نفسية، بما قد يقود إلى إنكار وجود الشيطان أو استبعاد تأثيره.

وفي ظهور تلفزيوني خلال وقت الذروة عام 2021، قال فرنسيس إن هناك شيئًا "يكاد يكون شيطانيًا" في العدد الكبير من حالات النساء اللاتي وقعن ضحايا للعنف المنزلي.

أزمة شخصية

ومر فرنسيس بأزمة خلال عاميّ 2021 و2022 وصفها في تدوينة بتاريخ 30 ديسمبر 2022 بأنها اتخذت شكل "الانكفاء على الذات والانشغال بالدنيا".

وأشار إلى أنها كانت متداخلة مع قضايا الحكم والإدارة، والضغوط المرتبطة بالقرارات التي يتعين اتخاذها، فضلًا عن الجفاف الروحي والشعور بالوحشة.

وفي هذا الجزء تحديدًا، قد يجد بعض القراء أن شح السياق المحيط بالمذكرات أمر محبط على نحو خاص.

لكن في نهاية المطاف، فرغم أن فرنسيس هو من كتب هذه اليوميات، فإن الكتاب نفسه من إعداد الكاردينال فرنانديز، الذي يوضح أنه لا يرغب في تجاوز حدود معينة عند تقديمها؛ ففي مقدمة الكتاب، قال إنه لا يعتزم طرح نظرياته الخاصة عن البابا فرنسيس في هذا الكتاب، أو تقديم دراسة شخصية أو تفسير لأفكاره.

ومع ذلك، تراجع الكاردينال قليلًا عن تحفظه عند عرض المقتطفات المتعلقة بالأزمة، موضحًا أنها تضمنت إغراءات مرتبطة باستخدام السلطة، وشعورًا بالندم إزاء افتقار دوافعه وتطلعاته إلى الخير.