حذّر المستشار الألماني فريدريش ميرتس من أن طموحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا تقتصر على السيطرة على أوكرانيا، مؤكدًا أن موسكو تسعى إلى توسيع نفوذها وفرض واقع أمني جديد في أوروبا، بالتزامن مع تصاعد الهجمات الروسية على منشآت الطاقة الأوكرانية، والتي تسببت في انقطاع الكهرباء عن خمس مناطق بالبلاد.

ونقلت صحيفة «الجارديان» البريطانية عن ميرتس قوله خلال كلمة أمام البرلمان الألماني (البوندستاج) بشأن مشروع موازنة عام 2027، إن «روسيا تعرف تمامًا ما تريده، وهي تريد أكثر من أوكرانيا»، محذرًا من اتساع نطاق التحركات الروسية وما تمثله من تهديد للأمن الأوروبي.

وأشار المستشار الألماني إلى تصاعد التوترات الروسية في منطقة البلطيق وبولندا والبحر الأسود، فضلًا عن أنشطة موسكو في الفضاء الخارجي، معتبرًا أن التهديدات الروسية لم تعد مقتصرة على ساحة المعركة الأوكرانية، بل امتدت إلى مناطق أخرى داخل أوروبا.

وشدد ميرتس على ضرورة تبني الدول الأوروبية موقفًا أكثر حزمًا تجاه موسكو، قائلًا إن على أوروبا وضع حدود واضحة لروسيا، مؤكدًا عزمها على القيام بذلك.

- ضربات روسية تستهدف قطاع الطاقة الأوكراني

وفي تطور ميداني، أفادت «الجارديان» بأن هجمات روسية استهدفت منشآت البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا خلال الليل، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن خمس مناطق، هي دنيبروبتروفسك ودونيتسك وزابوريجيا وأوديسا وخاركيف.

ونقلت الصحيفة عن نائب وزير الطاقة الأوكراني أرتيم نيكراسوف أن منطقتي زابوريجيا ودنيبروبتروفسك سجلتا الأضرار الأكبر، في ظل استمرار الجهود لإصلاح المنشآت المتضررة واستعادة إمدادات الكهرباء.

وأسفرت الهجمات، وفقًا للتقارير التي أوردتها الصحيفة، عن مقتل شخصين على الأقل في مدينة أوديسا، إلى جانب إصابة عدد من الأشخاص في العاصمة كييف، جراء استهداف مبنى سكني متعدد الطوابق.

- اجتماع مرتقب بين ترامب وروته

وتتزامن التطورات مع استعداد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاستقبال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته في منتجع مارالاجو بولاية فلوريدا، لإجراء مباحثات بشأن الحرب الروسية - الأوكرانية والجهود الرامية إلى إنهائها.

ويأتي اللقاء في وقت تواجه فيه أوكرانيا ضغوطًا عسكرية متزايدة، وسط استمرار استهداف منشآت الطاقة وتفاقم التحديات المرتبطة بتأمين احتياجاتها من الكهرباء والتدفئة مع اقتراب فصل الشتاء.