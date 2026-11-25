سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

شارك المجلس القومي لحقوق الإنسان في جلسة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ضمن أعمال الدورة الخامسة عشرة لمنتدى الأمم المتحدة للأعمال التجارية وحقوق الإنسان بجنيف، إذ مثّل المجلس الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس ورئيس لجنة الحقوق الاقتصادية.

ودعا ممدوح إلى تعزيز التعاون الإقليمي لإنصاف العمال المتضررين من أنشطة الشركات ومساءلتها عن الانتهاكات المرتبطة بسلاسل التوريد العابرة للحدود.

وأكد أن المعيار الحقيقي لفعالية المبادئ التوجيهية الأممية للأعمال التجارية وحقوق الإنسان هو أثرها على حياة الناس، خاصة العمال المهاجرين والعمالة غير المنظمة والفئات الأكثر عرضة للانتهاكات.

وشدد على أهمية تطبيق العناية الواجبة بحقوق الإنسان، وتوفير آليات فعالة للانتصاف ومعالجة الضرر، وضمان حق المتضررين في تقديم الشكاوى دون التعرض للانتقام، فضلًا عن ضمان انتقال مناخي عادل يراعي حقوق العمال والمجتمعات المحلية.

واستعرض جهود المجلس في تعزيز الحوار بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والنقابات والمجتمع المدني بشأن السلوك المسؤول للأعمال، والدفع نحو إعداد خطة عمل وطنية للأعمال التجارية وحقوق الإنسان.

وأشار إلى أهمية دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الرصد وتلقي الشكاوى وتبادل الخبرات وتعزيز التعاون الإقليمي.

وناقشت الجلسة حصيلة خمسة عشر عامًا من تطبيق المبادئ التوجيهية الأممية، والتحديات المرتبطة بمسؤولية الشركات عن احترام حقوق الإنسان في سلاسل التوريد ومناطق النزاعات، وسبل تعزيز آليات المساءلة والانتصاف.