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أصدرت المنتجة سالي والي الملصقات الدعائية لمسلسل «عالم افتراضي»، استعدادًا لعرضه قريبًا على منصة يانجو بلاي، ولكن دون تحديد الموعد النهائي للعرض.

تدور أحداث المسلسل حول تأثير العالم الرقمي، حيث يناقش انعكاسات مواقع التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا على العلاقات الإنسانية والحياة اليومية، فضلًا عن صراع الأجيال، حيث يسلط الضوء على الفجوة بين الآباء وأبناء جيل Z وتباين طرق التفكير والقرارات.

المسلسل يشترك في بطولته فتحي عبد الوهاب ونهى عابدين وجوزي مسعود ومالك عماد، ومن تأليف نجلاء الحديني وإخراج أحمد خالد.