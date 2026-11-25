تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الوزراء المعنيين، تطورات حادث الحريق الذي اندلع أعلى الطريق الدائري بالوراق، بمحافظة الجيزة.

وفي هذا الإطار، أجرى رئيس الوزراء عدة اتصالات هاتفية، تابع من خلالها مع الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، جهود تقديم الخدمات الإسعافية والطبية لمصابي الحادث، كما تابع مع الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الإجتماعي، جهود تقديم الدعم والتدخلات الإغاثية اللازمة، لتخفيف تبعات هذا الحادث؛ من خلال أجهزة الوزارة وفريق الإغاثة بالهلال الأحمر المصري.

وفي هذا الإطار كلف مدبولي بتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين، والدعم الفائق والتعويضات للمضارين.

وأعرب مدبولي عن خالص التعازي لأسر ضحايا الحادث، موجهاً بتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة للمصابين، متمنيا لهم الشفاء العاجل.