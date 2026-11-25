أطلق البابا ليو الرابع عشر، اليوم الأربعاء، مبادرة عالمية جديدة تهدف إلى تنسيق جهود الكنيسة الكاثوليكية في تقديم الرعاية الرعوية للسجناء، في خطوة تعكس اتباعه نهج البابا الراحل فرنسيس في إيلاء أولوية للخدمة الرعوية في السجون.

وعين البابا رئيس أساقفة بوينس آيرس، خورخي إجناسيو جارسيا كويرفا، أول منسق للمبادرة الجديدة المعنية بالرعاية الرعوية للسجناء، والتي تتبع دائرة التنمية والأعمال الخيرية بالفاتيكان.

وكان جارسيا كويرفا قد استقبل البابا ليو في سجن ديفوتو بالعاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس قبل أسابيع قليلة، في اليوم الأخير من زيارة البابا إلى الأرجنتين.

واعتاد البابا فرنسيس زيارة سجن ديفوتو منذ سنوات، عندما كان رئيسا لأساقفة بوينس آيرس، وواصل تنظيم زيارات للسجون طوال فترة حبريته، خلال جولاته الخارجية وحتى داخل روما.

وسار البابا ليو على النهج ذاته، حيث زار سجناء في أحد السجون سيئة السمعة في غينيا الاستوائية، ثم في بوينس آيرس.

وتركز رسالة البابا على بث الأمل في نفوس السجناء، وتأكيد أنهم لا يزالون أبناء محبوبين لدى الرب.

وخلال زيارته إلى بوينس آيرس، دعا ليو السجناء إلى النظر إلى فترة احتجازهم باعتبارها فرصة للتوبة واستعادة العلاقات والتصالح.

وتعد الخدمة الرعوية في السجون أحد المبادئ الأساسية في العقيدة الكاثوليكية، استنادا إلى النص الوارد في الكتاب المقدس: "كُنْتُ مَحْبُوسًا فَأَتَيْتُمْ إِلَيَّ".