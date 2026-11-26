أدت القيود الأمريكية الجديدة المفروضة على وصول الشركات الصينية إلى رقائق الذكاء الاصطناعي المتطورة عن بُعد، إلى إرباك سوق بعض معالجات شركة «إنفيديا»، مع اتجاه بائعين إلى البحث عن مشترين جدد لكميات كبيرة من هذه الرقائق، بعد تأثر خطط استخدامها في مراكز البيانات التي توفر خدمات الحوسبة للشركات الصينية.

وذكرت شبكة «سي إن بي سي» الأمريكية، اليوم الأربعاء، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن شركات بدأت تعرض أعداداً كبيرة من رقائق إنفيديا للبيع، عقب إعلان إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قواعد جديدة تستهدف تقييد وصول الشركات الصينية إلى قدرات الحوسبة المتقدمة من خلال مراكز البيانات الموجودة خارج الصين.

ونقلت الشبكة عن جاك دوهاميل، رئيس سوق البنية التحتية للذكاء الاصطناعي «جي بي يو مارت»، ومصدرين مطلعين على التطورات، أن المعروض من رقائق إنفيديا شهد زيادة ملحوظة منذ الإعلان عن الإجراءات الأمريكية، مشيرين إلى أن بعض الشركات ربطت قرار بيع هذه المعالجات بالقيود الجديدة.

وأوضح أحد المصادر أن بعض هذه الرقائق كان مخصصاً لمراكز بيانات تتيح للشركات الصينية استئجار قدرات الحوسبة عن بُعد، إلا أن القواعد الأمريكية الجديدة دفعت مالكيها إلى البحث عن مشترين آخرين.

وأشار المصدران إلى ظهور عروض لبيع آلاف الوحدات من معالجات «بي 300»، وهي من أحدث رقائق إنفيديا المستخدمة في تشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي، في ظل إعادة الشركات النظر في خططها التجارية بعد القيود الجديدة.

-واشنطن تسعى إلى سد ثغرات وصول الصين إلى التكنولوجيا

وتأتي هذه التطورات بعدما أعلنت وزارة التجارة الأمريكية، في 16 نوفمبر الجاري، قواعد جديدة تستهدف الحد من قدرة الشركات الصينية على الوصول إلى الرقائق المتقدمة من خلال استئجار خدمات الحوسبة من مراكز بيانات خارج الصين، بدلاً من استيراد المعالجات مباشرة.

وتهدف الإجراءات إلى سد الثغرات التي قد تسمح للشركات الصينية بالاستفادة من قدرات المعالجة الأمريكية المتطورة، رغم القيود المفروضة على تصدير هذه التكنولوجيا إلى بكين.

كما توسع القواعد الأمريكية نطاق الرقابة ليشمل طريقة استخدام الرقائق المتقدمة والوصول إلى قدراتها عبر خدمات الحوسبة السحابية ومراكز البيانات الدولية.

وفي المقابل، لم تعلق شركة إنفيديا على عمليات إعادة بيع المعالجات التي كشفت عنها الشبكة، كما لم يقدم مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة الأمريكية رداً فورياً على طلب التعليق.

وتأتي هذه التطورات في وقت تحتدم فيه المنافسة التكنولوجية بين الولايات المتحدة والصين، خصوصاً في مجالي الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات، وسط مساعي واشنطن للحد من وصول بكين إلى أحدث تقنيات الحوسبة، والحفاظ على تفوق الشركات الأمريكية في هذا القطاع الاستراتيجي.