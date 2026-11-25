قال محمد عادل المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن رئيس مجلس الوزراء يتابع تداعيات حادث الطريق الدائري بشكل شخصي، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع استمرار التنسيق الوثيق بين مختلف الجهات المعنية على مستوى الوزارات والمحافظات، وخاصة محافظة الجيزة.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية داما الكردي، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ المتابعة تشمل الاطمئنان على المصابين، والعمل على إزالة آثار الحادث وضمان انتظام الحركة المرورية، إلى جانب اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين في المنطقة التي شهدت الواقعة.

وأوضح أن أجهزة الحماية المدنية اتخذت منذ وقوع الحادث عددا من إجراءات الأمان المتعلقة بإمدادات الكهرباء والغاز وغيرها، كما طوقت منطقة الحادث وتعاملت مع الحريق من خلال الدفع بعدد كبير من سيارات الحماية المدنية، مؤكدا السيطرة الكاملة على الحريق، والبدء في التعامل مع آثاره ومخلفاته الموجودة على الأرض.

وأشار إلى أن التحقيقات تتولاها جهات التحقيق المختصة والنيابة العامة، وأن الحكومة ستنتظر ما تسفر عنه هذه التحقيقات، بالتوازي مع الإجراءات التي تنفذها الجهات الحكومية، على أن يُعلن عن نتائج التحقيقات فور الانتهاء منها.

وأكد أن وزارة التضامن الاجتماعي بدأت بالفعل إجراءات متابعة المتضررين وتقديم الدعم اللازم لهم، موضحاً أن الجهود تتركز في الوقت الحالي بصورة رئيسية على التعامل مع المصابين والإجراءات المتعلقة بحالات الوفاة، على أن تستمر الوزارة في تقديم أوجه الدعم والإغاثة اللازمة خلال الأيام المقبلة.