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نعى الفنان ياسر جلال، ضحايا حادث دائري الوراق، سألًا الله أن يرحمهم ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.

وكتب جلال، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "رحم الله جميع الضحايا وألهم ذويهم الصبر والسلوان، خالص العزاء والمواساة لأسر الضحايا في حريق الطريق الدائري".

وكان حادث تصادم واشتعال النيران بناقلة مواد بترولية بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة، قد تسبب في اشتعال النيران بعدد من المركبات؛ ما أسفر عن تفحم 27 مركبة ووفاة 31 شخصا وإصابة 25 آخرين، بحسب بيان النيابة العامة.

وأوضحت النيابة، أنها تباشر التحقيقات في الحادث للوقوف على أسباب الحادث وملابساته، وتحديد المسئول عن وقوعه.

فيما أوضحت وزارة الصحة أن 39 سيارة إسعاف تشارك في عمليات الإنقاذ، وتم نقل المصابين إلى مستشفيات: زايد التخصصي، وإمبابة العام، والوراق المركزي.