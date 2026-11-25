تقدم النائب محمد عبد العليم داود، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب، ببيان عاجل موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزراء النقل، والبترول، والتنمية المحلية، بشأن حادث اشتعال النيران في سيارة محملة بالمواد البترولية أعلى الطريق الدائري بمنطقة الوراق، مساء الأربعاء 25 نوفمبر 2026.

وطالب داود، بمحاسبة المسئولين عن الحادث، وتشديد الرقابة على سيارات نقل المواد الخطرة، ووضع ضوابط أكثر صرامة لتأمين مساراتها بعيدًا عن المناطق السكنية.

وقال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب إن خطورة الحادث تتضاعف لوقوعه على شريان مروري حيوي يمر وسط كتل سكنية بالغة الكثافة، ما وضع أرواح آلاف المواطنين وممتلكاتهم على حافة كارثة، مشيرًا إلى أن الحادث أسفر عن وقوع وفيات وإصابات، بما يكشف عن قصور يستوجب المساءلة الفورية.

وأضاف أن وقوع الحادث يعكس غياب اشتراطات الأمن والسلامة والرقابة الفنية، والتساهل في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أرواح المواطنين من مثل هذه الحوادث الخطيرة.

وتساءل رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد عن مدى التزام السيارة باشتراطات الأمن والسلامة القياسية المقررة لنقل المواد الخطرة والقابلة للاشتعال، وعن دور الجهات الرقابية في التفتيش الدوري والفني على أسطول نقل المواد البترولية قبل السماح له بالسير على الطرق العامة.

وأشار إلى أن مرور شاحنات محملة بمواد شديدة الخطورة وسط المناطق السكنية يثير تساؤلات بشأن فاعلية منظومة مراقبة التزام سيارات النقل الثقيل بمواعيد السير المقررة قانونًا على الطريق الدائري، وأسباب تكرار التجاوزات التي تهدد الأمن المجتمعي والسلامة المرورية.

وتساءل داود عن مدى توظيف التكنولوجيا الحديثة وأنظمة النقل الذكية في مراقبة حركة نقل المواد الخطرة وتتبعها لحظيًا عبر أنظمة تحديد المواقع (GPS)، وأجهزة استشعار التسرب والحرارة، وكذلك عن غياب أنظمة الإنذار المبكر والإطفاء الذاتي عن المركبات التي تنقل مواد شديدة الخطورة وسط التجمعات العمرانية.

وطالب بإحالة البيان العاجل إلى اجتماع مشترك للجان المختصة بمجلس النواب، واستدعاء وزراء النقل والبترول والبيئة والإدارة المحلية للوقوف على أسباب الحادث ومحاسبة المقصرين.

كما طالب بإلزام الحكومة بتقديم خطة عاجلة لتفعيل الرقابة الإلكترونية الصارمة على أسطول نقل المواد البترولية، وتطبيق عقوبات رادعة بحق المخالفين لاشتراطات السلامة ومواعيد السير، فضلًا عن وضع ضوابط هندسية وتشغيلية أكثر صرامة لتأمين مسارات نقل المواد الخطرة بعيدًا عن الكتل السكنية، بما يضمن حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم من تكرار مثل هذه الحوادث.