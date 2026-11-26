حقق فريق ليل الفرنسي فوزًا مثيرًا على حساب بايرن ميونخ الألماني بنتيجة 2-1، في المواجهة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ودخل الفريق البافاري اللقاء بقوة، ونجح في افتتاح التسجيل مبكرًا عن طريق دايوت أوباميكانو في الدقيقة 15، بعدما استغل تمريرة زميله توم بيشوف، ليمنح بايرن الأفضلية خلال أحداث الشوط الأول.

ومع انطلاق الشوط الثاني، كثف ليل محاولاته للعودة في النتيجة، ونجح أياسي أويدا في إدراك التعادل بالدقيقة 62، ليعيد المباراة إلى نقطة البداية ويشعل أجواء المواجهة.

ولم ينتظر الفريق الفرنسي طويلًا حتى خطف هدف التقدم، بعدما سجل ألكسندر بافلوفيتش، لاعب بايرن ميونخ، هدفًا بالخطأ في مرماه بالدقيقة 65، ليمنح ليل الأفضلية ويقوده لتحقيق انتصار ثمين على العملاق الألماني.

وشهدت الدقائق المتبقية محاولات من بايرن ميونخ لإدراك التعادل، لكن دفاع ليل نجح في الحفاظ على تقدمه، لتنتهي المواجهة بفوز الفريق الفرنسي بهدفين مقابل هدف.