واصل إنتر ميلان الإيطالي نتائجه الإيجابية في بطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما حقق فوزًا مهمًا على حساب ضيفه شتوتجارت الألماني بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري بالبطولة.

وفرض إنتر ميلان سيطرته على مجريات اللقاء، ونجح في ترجمة أفضليته إلى هدف التقدم في الدقيقة 57، عن طريق بيتار سوسيتش من ركلة جزاء، ليمنح أصحاب الأرض الأفضلية في النتيجة.

واستمرت محاولات الفريق الإيطالي لتعزيز تقدمه، حتى نجح الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز في تسجيل الهدف الثاني بالدقيقة 74، ليؤكد تفوق إنتر ويحسم النقاط الثلاث لصالح فريقه.

وبهذا الانتصار، رفع إنتر ميلان رصيده إلى 9 نقاط، ليحتل المركز الحادي عشر في جدول ترتيب مرحلة الدوري، بعدما حقق فوزه الثالث على التوالي في البطولة.

في المقابل، تجمد رصيد شتوتجارت عند 7 نقاط، ليتراجع إلى المركز السابع عشر، بعدما فشل في العودة بنتيجة إيجابية من ملعب منافسه.