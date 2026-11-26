وبدأ أصحاب الأرض التسجيل عن طريق الكولومبي لويس سواريز، الذي حول ركلة جزاء إلى هدف في الدقيقة 33، قبل أن يرد مانشستر يونايتد بهدفين متتاليين عبر قائده البرتغالي برونو فيرنانديز، الذي أدرك التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 48، ثم منح فريقه التقدم بعد دقيقتين.

لكن سواريز عاد ليُنقذ سبورتنج لشبونة من الخسارة، بعدما سجل هدف التعادل في الدقيقة 80، ليحصل كل فريق على نقطة من المواجهة.

وبهذه النتيجة، رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 7 نقاط، ليحتل المركز التاسع عشر، محققا أول تعادل له في عهد مدربه الأرجنتيني الجديد ماوريسيو بوتشيتينو، فيما وصل رصيد سبورتنج لشبونة إلى 10 نقاط، ليستقر في المركز التاسع.